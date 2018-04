LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA PIDE UNA DEFENSA EUROPEA AUTÓNOMA QUE NO COMPITA CON LA OTAN

Google Plus

El director de la Agencia Europea de Defensa, Jorge Domecq, pidió este martes en el Foro de la Nueva Economía la puesta en marcha de una defensa europea que disponga de “autonomía estratégica” y que evite la tentación de “entrar en competición” con la OTAN.



En una tribuna organizada por Nueva Economía Fórum, Domecq dejó claro que la UE no puede enfrentarse con la Alianza Atlántica en materia de defensa porque “no se lo puede permitir económicamente” y porque buena parte de los países europeos son a su vez miembros de la OTAN.

Destacó que en las reuniones del Consejo Europeo cada vez se dedica más tiempo a analizar la situación en materia de defensa por varios motivos: la inestabilidad en la seguridad alrededor de la UE, la aparición de nuevos poderes emergentes y las “pretensiones hegemónicas” de algunos países extracomunitarios.

Respecto de la relación que la UE ha de mantener con la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, recordó la importancia de que los países europeos “asuman una nueva responsabilidad” ante el “aislacionismo” y el “proteccionismo comercial” de la Casa Blanca.

Recordó que para hacer frente a las últimas grandes crisis, la OTAN no ha sido utilizada como alianza ni como foro de consulta entre aliados, lo que le permitió augurar que el vínculo con EEUU no se resentirá.



