CANTÓ SOBRE CIURÓ TRAS EL CORTE DE MANGAS: “AFORTUNADAMENTE ESTÁ EN EL 'GALLINERO' Y NI SIQUIERA CON UN ZAPATO PODRÍA ALCANZARME”

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó se reafirmó hoy en su propuesta de quitar el sueldo a los diputados del PDeCat por no participar en la actividad parlamentaria y comentó que, “afortunadamente”, los ocho parlamentarios de este grupo están en el ‘gallinero’ del Hemiciclo, de forma que la diputada de esta formación Lourdes Ciuró, que este martes le dedicó desde su escaño un corte de mangas, “ni siquiera con un zapato podría alcanzarme”.

En los pasillos de la Cámara Baja, Cantó cargó contra “los del 3%”, después de que Ciuró manifestara que realizó a conciencia el corte de mangas dirigido al parlamentario de Ciudadanos mientras éste defendía desde la tribuna del Congreso la propuesta del partido naranja de quitar el sueldo a los diputados independentistas por su ausencia en la vida parlamentaria.

“No, no. No se me ha escapado”, manifestó la diputada del PDECat en los pasillos del Congreso al ser preguntada por los periodistas si se le había escapado este gesto. “Se lo merecía”, argumentó.

Por su parte, Cantó criticó que Ciuró realizara estas declaraciones e incluso dijera “que le hubiera gustado lanzarme un zapato” desde su escaño. “Afortunadamente nosotros les hemos enviado al ‘gallinero’, que es donde deben estar con la representación que tienen, y ni siquiera con un zapato podría alcanzarme”, manifestó.

