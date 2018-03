EL PSOE AFIRMA QUE EL 8-M DESMINTIÓ LA “PROPAGANDA” DE QUE LA “ALTERNATIVA A LA DERECHA ES UNA NUEVA DERECHA”

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, subrayó este sábado que la movilización feminista del pasado 8 de marzo desmintió la “propaganda de la resignación” que propugna que “la alternativa a la derecha es una nueva derecha”.



Así se pronunció Ábalos durante la celebración de un acto organizado por el PSE-EE en la localidad guipuzcoana de Rentería.

El secretario de Organización del PSOE elogió a los socialistas vascos por su trayectoria y afirmó que actualmente se viven “momentos complicados” en una España que “no es la que conocimos desde la Transición” que hacen necesario “alumbrar un nuevo proyecto” político.

Ábalos comentó que la movilización feminista del pasado 8 de marzo supuso una “demostración de realidad” que “parece que ha sorprendido” en determinados sectores que “no tienen pulso con la ciudadanía”.

Esto le sirvió para aseverar que esta movilización ha desmentido la “propaganda de la resignación” que sostiene que la “alternativa a la derecha es una nueva derecha”, en una alusión a Ciudadanos sin mencionarlo.

Afirmó que del “recambio” del Gobierno “hay que temer mucho” y caricaturizó las propuestas de Ciudadanos con un “todo lo resuelven con menos impuestos”. También apuntó que los acontecimientos que han sucedido en los últimos días les “ha pisado”.

Lamentó que el Ejecutivo “no tiene fortaleza ni proyecto de futuro”, ya que la corrupción “les ha debilitado enormemente” a pesar de la permanencia del “problema independentista”.

Ante esta situación, presentó al PSOE como la única alternativa de izquierda que puede alcanzar el gobierno y afeó a Podemos que se presentara a política como un instrumento para “cambiar las cosas radicalmente” y ahora se tenga “más de lo mismo pero con riesgo de involución.

Les comparó con los independentistas que comenzaron “pidiendo más autogobierno” y ahora “se cuestiona el autogobierno”.

“Eso no es el cielo. Ahora seguimos una temporada más en el infierno”, comentó.

Elogió la figura de las mujeres, que “están sacado adelante al país”. Esto “lo han hecho siempre, aunque muchas veces de modo callado, cuidando a nuestros hijos y nuestros mayores, siendo el sostén de la sociedad”. “Ahora les toca gestionar”, dijo Ábalos.

Llamó la atención sobre el hecho de que “hace tres meses no podíamos hablar de nada que no fuera Cataluña” y presumió de que hoy, “gracias al PSOE”, se haya abierto un debate sobre las pensiones públicas, la igualdad, la educación y la financiación autonómica.

Por último, presentó un panorama político en el que aparecen el PP “agotado”, Ciudadanos, que “no quiere confesar nada”; y Podemos que “no tiene nada que ofrecer”.

“El único que da miedo es el PSOE. Si nos ponemos en marcha no nos paran”, remachó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso