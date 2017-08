EL PP ADVIERTE A SÁNCHEZ DE QUE “PAGARÁ UN COSTE MUY ALTO CON SUS ALIANZAS CON LOS EXTREMISTAS”

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, advirtió este viernes al Partido Socialista de que “pagará un coste muy alto con sus alianzas con los extremistas”, tras fraguarse el primer acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha.

Arenas realizó estas declaraciones en un encuentro en Málaga con concejales y alcaldes, en el que aprovechó para expresar su disconformidad con el discurso del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

“Si alguien no defiende con claridad la unidad de España no puede aspirar a la Presidencia del Gobierno”, apostilló este dirigente del PP, para a renglón seguido considerar que “los partidos extremistas y radicales no ganan las elecciones”, al referirse al entendimiento entre PSOE y Podemos.

Vio un “error” para el PSOE “salirse del espacio de la moderación” porque si se alían con Podemos “están renunciando a ser alternativa de Gobierno”. Asimismo, advirtió al PSOE de que “pagará un coste muy alto con sus alianzas con los extremistas”, algo por los que les pidió que “piensen mucho” ante su “’podemización’”.

ESTRATEGIA COMPARTIDA EN CATALUÑA

También trasladó a los socialistas otra petición, en este caso, con respecto a la deriva secesionista en Cataluña. “Nos gustaría tener una estrategia compartida con PSOE y Ciudadanos”, pero “cuando sale Sánchez y habla de plurinacionalidad, vamos por mal camino”.

Valoró la actuación del Gobierno con el independentismo en Cataluña y dijo que “Rajoy está acertando en el fondo y en la forma”, porque “soberanía nacional hay una y porque está respondiendo con temple y serenidad”.

Los independentistas, afirmó, “están deseando que el Gobierno responda de una manera airada y desproporcionada y no vamos a entrar al trapo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso