ROBLES ADVIERTE DE QUE NO CABE HACER UN REFERÉNDUM SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, advirtió este martes de que no hay posibilidad legal de convocar un referéndum sobre la prisión permanente revisable.



“Nuestro ordenamiento jurídico no prevé referéndum para este tipo de propuestas, no tendría su marco legal”, afirmó Robles en los pasillos del Congreso, después de que Podemos animara este martes al Gobierno de Mariano Rajoy a plantear distintos referendos sobre grandes temas que generan un debate en la sociedad, como el del mantenimiento o derogación de la prisión permanente revisable.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, se pronunció en estos términos cuando fue preguntada por la sugerencia que hizo el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, a PSOE y Podemos para que ambos partidos pregunten a sus bases sobre si creen que se tendría que derogar la prisión permanente revisable.

Según el artículo 92.1 de la Constitución Española, “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.



