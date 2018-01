ROCA ADVIERTE DE QUE “NO HAY VÍAS AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN” Y PIDE RESPETARLA “EN SU INTEGRIDAD”

El ponente de la Constitución Miquel Roca i Junyent advirtió este miércoles de que “no hay vías al margen de la Constitución” y que ha de “respetarse en su integridad”. Además, alertó de que no cabe más reforma de la Carta Magna que la que marcan los procedimientos del propio texto y “nada más”.



Roca compareció ante la comisión de estudio sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, donde defendió que “un problema político” como el catalán se debe resolver políticamente y llamó a “pactar, acordar, hablar, entendernos y comprendernos”.

“La Constitución tiene que respetarse en su integridad y no hay vías al margen de la Constitución”, aseveró, para a renglón seguido proclamar que “al margen de la Constitución no hay más que la reforma de la Constitución a través de lo que la Constitución señala” y “nada más”.

A este respecto, abundó en que la Constitución dice “que todo es opinable, que todo podemos cambiarlo, pero nos señala unos cauces”. “Lealtad es respetar el papel de cada uno, cada uno tiene su papel y todos hemos de ser leales en el ejercicio de nuestra función institucional”, expuso.

DERECHO A DECIDIR ES VOTAR EN LAS ELECCIONES

Igualmente, ligó el “derecho a decidir” al hecho de que los españoles puedan participar en las elecciones y votar en unos comicios libres por sufragio universal. “Lo demás, pues no cabe”, avisó, antes de incidir en que “no podemos pedirle a la Constitución que resuelva lo que no puede resolver”. “Es imposible metafísicamente, ya no es política”, espetó.

Según Roca, “la diferencia no hace a nadie más importante” ni genera privilegios, sino que “nos hace simplemente respetar al diferente”. Por eso, adujo que “democracia es reconocer la singularidad” y sentenció que “no es verdad” que el modelo de organización territorial esté fallando por el tema competencial.

En todo caso, vio “evidente” que el modelo territorial “puede ser perfectamente revisable” y “mejorado”. “¿Es necesario para ello reformar la Constitución?”, se preguntó, a lo que contestó con un “puede ser”. Dicho esto, remarcó que la Carta Magna “nos da mucho margen todavía para, sin necesidad de reformar, poder acometer cambios trascendentes”.

Recordó que en la redacción del Título VIII de la Constitución, referente a la organización territorial, no se pensó únicamente en la descentralización política basada en razones históricas, sino que también se tuvo en cuenta “la eficacia modernizadora de la Administración del Estado” y que era una corriente que Europa compartía.

"EMPODERAMIENTO" DE LAS BASES TERRITORIALES

Aseguró que en 1978 se tuvo en cuenta que a nivel europeo había un proceso de “empoderamiento” de las bases territoriales para compartir responsabilidad en la transformación social, política y económica de un país. Esto era algo, prosiguió, que “España necesitaba” y para lo que se inspiró en el modelo alemán y en menor medida en el italiano.

La diferencia, recalcó Roca, es que “la ‘landerización’ alemana la hicieron los tanques americanos para dividir la tentación de un poder que en la etapa de los nazis había representado un riesgo para la humanidad y aquí la hicimos nosotros pactando entre nosotros y sin tanques”.

Valoró que en situaciones de crisis “no hay nada más eficaz” que la “revolución de las pequeñas cosas”, ya que hay “una cantidad de pequeñas cosas que podríamos operar en el terreno de los gestos, los acentos, la proximidad, la proximidad, los reconocimientos, las sensibilidades y los sentimientos” hasta los que “no llega” la Constitución.

También se refirió a la “realidad plurinacional” para decir que ya se hablaba de ello con “normalidad y no pasaba nada” hace muchos años. “Es a mi entender injusto creer que hemos de focalizar la discusión de los problemas que hoy puedan pasar en estas palabras, porque si todo fuera esto, ya está resuelto”.

IGUALAR EL RESPALDO DE LA CONSTITUCIÓN DEL 78

Subrayó que en la Constitución “cabe lo que cabe y lo que no cabe en la Constitución no cabe”. “Y ya está, lo demás puede ser interpretado y ampliado”, apostilló, al tiempo que defendió que las propuestas alternativas, “que pueden existir”, tienen el “reto” de igualar el 88,5% de respaldo que suscitó el texto de 1978 en referéndum.

Roca admitió que donde más se equivocaron los ‘padres’ de la Constitución fue en el Senado, ya que tenían “una cierta prisa por terminar”. “No estuvimos muy brillantes y, de hecho, el Senado tiene mucho de segunda Cámara, una especie de Cámara casi de apelación o corrección”, manifestó.

En este sentido, reflexionó que en la Cámara Alta “no está realmente representado eficazmente lo que es la necesidad de que refleje la estructura territorial de España”. En este momento, dijo, se inclinará por un Senado con un modelo “más alemán”, de representación “muy directa”.

En este punto, se mostró partidario de aprovechar el momento actual para “revisar en profundidad” el sistema de financiación de las comunidades autónomas, aunque no dentro de la Constitución, ya que este asunto trata algo “muy flexible” y que ha de “adaptarse en el tiempo” y sería “muy complicado” insertarlo en la Carta Magna.

APELA AL "CONSENSO"

“No creo en un modelo cerrado”, reconoció, para a continuación apelar al “consenso”. “Si no hay consenso, no empecemos a hacer nada”, pidió Roca, escudándose en que “sin voluntad de consenso es imposible hacer nada”. “Otra cosa es que el consenso sea posible...”, remachó.

El portavoz del PDeCat en la Cámara Baja, Carles Campuzano, y el diputado de esta formación Jordi Xuclà escucharon toda la comparecencia de Roca en la Sala Constitucional, pese a no participar en la comisión para la evaluación y la modernización del estado autonómico, aunque no aplaudieron al ponente, como si hicieran el resto, al término de la comparecencia.

Al término de su intervención en esta comisión, Roca fue preguntado por la viabilidad de una legislatura en Cataluña ‘vía plasma’ ante la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido mientras reside en Bruselas y se limitó a decir que “corresponde a los letrados del Parlamento decidirlo”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso