21-D. IU ADVIERTE DE QUE EL DIÁLOGO SERÁ "LA ÚNICA VÍA PARA GARANTIZAR LA CONVIVENCIA"

Izquierda Unida alertó esta noche, tras conocer los resultados de las elecciones en Cataluña, de que el diálogo "sigue siendo una necesidad histórica y la única vía para garantizar la convivencia", y de que un referéndum pactado a partir de un debate sereno "es la única salida para solventar de una vez los problemas políticos".



La coalición que lidera Alberto Garzón considera que con los resultados de las elecciones "continúa el bloqueo", por lo que es imprescindible ese diálogo para "construir un nuevo proyecto de país".

Por ello, felicita a Ciudadanos como fuerza ganadora de las elecciones y expresa su confianza en que su apuesta por el diálogo no haya sido una simple "trampa" de campaña electoral porque el escenario "obliga a todas las formaciones a dialogar y resolver el problema con un referéndum pactado, tras un debate profundo en la sociedad española y catalana. El unilateralismo conduce a un callejón sin salida".

Cree, además, que la "debacle" del PP supone el "fracaso" de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Un partido "radicalizado en el sectarismo" no puede "mantener secuestrada la democracia", apunta, y "las derechas no pueden rentabilizar a su manera el enfrentamiento identitario".

La coalición lamenta que la polarización y sus propios errores han llevado a unos "malos" resultados para el espacio del que forma parte, que a pesar de ganar en Cataluña en las últimas elecciones generales ahora ha perdido "un número importante de apoyos" en unos comicios celebrados "en clave nacionalista". Han sido las derechas, apuntan, en sus distintas expresiones, "las que han sabido rentabilizar la confrontación, ocultando los recortes, la corrupción y la cuestión social".

Entre las conclusiones que IU saca de estas elecciones está "la necesidad de iniciar una nueva etapa en la que la clase trabajadora seamos la protagonista de un nuevo proyecto de convivencia democrática y social" con la ratificación de su proyecto de "república federal y solidaria ante el agotamiento del modelo territorial y el empobrecimiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras".



