(AVANCE) EL PP ADVIERTE DE QUE NO ACUDE A LA COMISIÓN TERRITORIAL “CON LA IDEA DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN”

El Partido Popular advirtió este miércoles que no acude a la comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico “con la idea de reformar la Constitución”, sino abierto a identificar “disfunciones” para mejorar el actual sistema territorial.

Así lo aseguró el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, nada más constituirse esta comisión parlamentaria de diálogo, en la que ejercerá de portavoz de los populares.

“El diálogo no empieza con las conclusiones”, avisó Bermúdez de Castro, para a renglón seguido subrayar que su partido acude a este órgano con ánimo “constructivo” y para hablar de cómo “mejorar el modelo y no a sustituirlo” ni a “premiar” a los independentistas.

