(AVANCE) SUSANA DÍAZ ADMITE QUE SI EL PSOE NO REMONTA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES SE MARCHARÁ

La candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, admitió este lunes que si su partido no remonta “electoralmente” se marchará del mismo, porque “el PSOE es mucho más importante que todos los que estamos aquí”.

Díaz realizó esta declaración en el debate que está teniendo lugar este lunes en la sede de Ferraz entre ella, el ex lehendakari Patxi López y el ex secretario general de los socialistas Pedro Sánchez, todos ellos candidatos a liderar el PSOE, huérfano de líder desde la dimisión de Sánchez desde su dimisión el pasado 1 de octubre.

En este debate, la andaluza realizó una afirmación contundente: “Si el PSOE no remonta electoralmente yo me marcharé”, afirmó la presidenta de la Junta de Andalucía, que no dudó en aprovechar cada una de sus intervenciones para decir que no entiende los “bandazos” de Sánchez antes las declaraciones “imaginativas” del ex líder.

El PSOE, consideró, “es mucho más importante que todos los que estamos aquí” y que si su partido no aumenta en votos se marchará “sin hacer ruido y sin fracturar el partido”.

“Tu problema no soy yo. Tu problema, eres tú”, dijo a Pedro Sánchez.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso