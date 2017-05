PSOE. PATXI LÓPEZ SIGUE ADELANTE PARA QUE EL CONGRESO DEL PARTIDO NO SEA “LA SEGUNDA VUELTA” DEL COMITÉ FEDERAL DEL 1 DE OCTUBRE

- Revela que Pedro Sánchez le llamó cuatro horas después de ofrecerle en público integrarse en su candidatura. El candidato a las primarias del PSOE Patxi López reiteró este viernes que su candidatura sigue adelante pese a haber recibido cinco veces menos avales que sus rivales, porque no la presentó “sin cálculos materiales de ganar o perder”, sino para que el Congreso Federal no se convierta en “la segunda vuelta” del Comité Federal del 1 de octubre en que el partido se dividió en dos, porque “la división nos lleva al abismo”.

López convocó una rueda de prensa tras el recuento oficial de avales para “desmentir todos los infundios” de que iba a retirar su candidatura y rechazar en persona la oferta de su rival Pedro Sánchez de integrarse en su candidatura, que, dijo, le ha hecho sentirse “una víctima de la posverdad”.

El expresidente del Congreso de los Diputados agradeció a los militantes que le han apoyado pese al “clima de tensión y polarización interna” que vive el PSOE entre las candidaturas de Sánchez y Susana Díaz, desvelando una “fractura” que “ha llegado a unos niveles de emergencia”.

Esa situación es, aseguró, la que le hace ver su propia candidatura más necesaria que nunca, cuando Sánchez y Díaz han utilizado la búsqueda de avales “para crear ejércitos enfrentados” y plantear las primarias “en términos de fuerza”, en lugar de abordar un debate de ideas. “Sólo suena el rumor sordo del enfrentamiento y eso nos lleva al abismo, tenemos que parar esto”, advirtió.

López, que dijo que confía en superar en las primarias del día 21 sus resultados en avales, reivindicó que cuanto más grande sea su número de votos “más oportunidades tendremos de evitar el choque de trenes y la sangría de credibilidad ante la sociedad española”. Por eso, reiteró su “palabra” de que no hará “apaños” ni “pactos oscuros” con ninguna de las otras dos candidaturas a las primarias.

En esa línea, prometió que su campaña se centrará en “una apelación política y ética a la responsabilidad de los socialistas para que el Congreso Federal no vuelva a debilitar al PSOE con un nuevo episodio de enfrentamientos que sea “la repetición o la segunda vuelta del fatídico Comité Federal del 1 de octubre”, en el que Sánchez dimitó como secretario general tras perder la votación sobre su propuesta de convocar el Congreso en un mes o dos”, sin haber aún presidente del Gobierno investido.

El exlehendakari reveló que Sánchez le llamó “cuatro horas después” de proclamar en un acto público que sería un honor y un orgullo contar con López en su candidatura, pero se limitó a calificar la conversación de “cordial” sin entrar en detalles. También rehusó, a preguntas de los periodistas, decir si siente que su concepto del PSOE es más parecido al de Sánchez que al de Díaz, como justificó aquél para lanzarse su oferta de integración.

“Hay un tronco común en todos los socialistas”, se zafó, rechazando tanto ser acompañante de las políticas de derechas del PP como pactar “a ciegas” con Podemos, los dos elementos que centran las críticas respectivas entre Sánchez y Díaz. Pero sí reprochó al primero que anunciar su oferta en un acto público no le “parece la forma correcta entre compañeros”. “Mejor que previamente hablemos”, apostilló.

