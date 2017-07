El abogado de ADADE pide flexibilidad al presidente del tribunal para poder hacer todas las preguntas a Rajoy

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Benítez de Lugo ha declarado que "no es descartable" que la fiscalía no tenga "nada que preguntar" a Rajoy. "Si se opusieron a mi solicitud de declaración de Rajoy no tendría sentido que preguntasen, salvo que el señor Rajoy haya metido la pata en alguna contestación y le intentasen ayudar a sacarla", ha declarado.

Del mismo modo ha aclarado que, aunque según el tribunal solo "habría una hora para hacerle preguntas a Rajoy", el abogado de ADADE se tomará el tiempo "que considere necesario para intentar averiguar la realidad de lo sucedido".