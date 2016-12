(AVANCE) RAJOY CONFÍA EN “ACUERDOS FRUCTÍFEROS” CON CS Y PSOE PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS Y QUE LA LEGISLATURA “DURE CUATRO AÑOS”

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó hoy su confianza en poder cerrar “acuerdos fructíferos” con Ciudadanos y PSOE para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y lograr así que la nueva legislatura “dure cuatro años”, de manera que no sea necesario volver a convocar unas nuevas elecciones generales por tercera vez en apenas año y medio.

Rajoy hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, en la que hizo balance político, económico y social del año 2016 que concluye mañana, para lo que compareció arropado por todos sus ministros, excepto el titular de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

“El escenario que contemplamos es tener presupuestos”, dijo el presidente, al tiempo que añadió que "sería muy importante tener pronto los Presupuestos”. “Si no se aprueban, tendremos que dar respuesta a esa situación cuando se produzca porque si estuviera pensando que no voy los voy a tener imagine el ánimo con el que negociaría con los grupos”, afirmó.

Rajoy sostuvo que su voluntad “es que esta legislatura dure cuatro años” y añadió que “si hacemos las cosas bien será una legislatura, además de larga, fructífera”. Para conseguirlo, garantizó que el Gobierno va a seguir manteniendo “conversaciones” con Ciudadanos, PSOE, Coalición Canaria y “todos los grupos que quieran sumarse” para aprobar las cuentas de 2017.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso