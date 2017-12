EL PNV NO ACUDIRÁ A LA REUNIÓN DEL PACTO ANTIYIHADISTA DE MAÑANA

Google Plus

El PNV confirmó este martes que no acudirá a la reunión del conocido como Pacto Antiyihadista convocada para mañana por el Ministerio del Interior porque mantiene las “discrepancias que le llevaron a no suscribir” el texto en el año 2015.



En un comunicado, excusa su asistencia porque la invitación a esta jornada de trabajo es, según se indica, “entre los partidos políticos que lo han suscrito”, y entienden que ya en la “propia invitación” se “excluye la posibilidad de acudir como observador” como acudieron en la pasada reunión.

El PNV recuerda que la vinculación de este pacto con medidas del ámbito penal como la prisión permanente revisable, lo que consideran que está “lejos de las libertades fundamentales y derechos humanos que EAJ-PNV defiende”, es lo que le impidió “firmar” este acuerdo en el año 2015.

No obstante, el PNV mantiene, “sin ningún género de duda y como siempre ha hecho, su firme compromiso en la lucha contra cualquier fenómeno terrorista, y contra el terrorismo yihadista en particular”, concluye el comunicado.



