DASTIS AFIRMA QUE ESPAÑA NO ACUDIRÁ A NINGUNA REUNIÓN QUE “MENOSCABE” SU NEGATIVA A RECONOCER KOSOVO

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, apuntó este lunes que España no estará presente en ninguna cumbre internacional que “vaya en contra, perjudique y menoscabe” su negativa a reconocer Kosovo.



Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, acerca de la posibilidad de que España acuda a la reunión informal que Bulgaria, en su condición de país que preside este semestre la Unión Europea, sobre la situación de los Balcanes.

En este encuentro está previsto que participe Kosovo, un país que no reconoce España por haber declarado su independencia de manera unilateral y por haber modificado sus fronteras por la fuerza.

Dastis explicó que el Gobierno está a la espera de que los organizadores de esta cita aclaren su formato para decidir finalmente si acude a la misma. No obstante, dejó claro que no se acudirá a ninguna cumbre que “vaya en contra, perjudique y menoscabe” su negativa a reconocer Kosovo.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso