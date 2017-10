CATALUÑA. CARMENA TACHA LA ACTUACIÓN CONTRA EL REFERÉNDUM DE "GRAN ERROR" Y RECUERDA LA VOLUNTAD DE MUCHOS CATALANES DE "EXPRESARSE"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tildó este domingo la actuación policial contra el referéndum de independencia de Cataluña de "gran error" y apuntó que "no se puede olvidar la voluntad de tantos catalanes que quieren expresarse".

Carmena manifestó su opinión sobre la jornada vivida en Cataluña a través de su perfil en la red social Twitter, donde escribió: "No se puede olvidar la voluntad de tantos catalanes que quieren expresarse. ¡Qué gran error! Tanta violencia por no haber sabido escucharnos".

La alcaldesa de Madrid ha hecho reiterados llamamientos al diálogo sobre el conflicto nacionalista de Cataluña y ha enjuiciado que la única forma de solucionarlo es con "más democracia" y no con actuaciones judiciales, pese a haber reconocido que el Tribunal Constitucional hizo lo "correcto" al suspender cautelarmente el referéndum como es preceptivo cuando el Gobierno central presenta un recurso sobre cualquier cosa y éste es admitido a trámite.

Carmena ha recordado no obstante en varias ocasiones la sentencia definitiva del TC en 2014 sobre la Declaración de Soberanía del Parlamento Catalán del año anterior. En dicha resolución, el Tribunal admitía y alentaba el debate político, incluso sobre temas inconstitucionales, siempre y cuando la ejecución práctica de las soluciones respetara los procedimientos establecidos por la propia Carta Magna.

