CATALUÑA. EL PSOE RECONOCE QUE LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA NO SIEMPRE “FAVORECE LAS INTENCIONES POLÍTICAS”

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reafirmó este sábado el respeto de los socialistas a las decisiones de los jueces y a la independencia del Poder Judicial, si bien sugirió que, en ocasiones, la actuación de la Justicia no siempre “favorece las intenciones políticas”.

Así se pronunció Ábalos durante su participación en la apertura del XVI Congreso del PSOE de Aragón, que se celebra este fin de semana en el Palacio de Congresos de la Expo en Zaragoza.

El discurso del secretario de Organización de los socialistas estuvo trufado de referencias al desafío independentista, en general, y de alusiones a la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de ordenar el encarcelamiento del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y ocho exconsejeros del Govern, en particular.

Ábalos comenzó su alocución con solemnidad aseverando que España vive “momentos difíciles” que exigen responsabilidad a todos los actores políticos. No obstante, se mostró convencido de que “de las crisis salen las grandes oportunidades”.

Reconoció que el “desafío secesionista tiene elementos que nos perturban” y se refirió al encarcelamiento de Junqueras y ocho exconsejeros del Govern comentando que la Justicia ha actuado y reconociendo que ésta tiene un “camino que no es el de la política, y así tiene que ser”. A pesar de ello, sugirió sucintamente que la actuación de la Justicia no siempre “favorece las intenciones políticas”.

El secretario de Organización del PSOE comentó que se afronta un desafío que “va más allá de una segregación territorial”, ya que la situación también tiene una arista institucional.

Por ello, se revolvió contra el “populismo, independentista o no”, que aboga por “acabar con el régimen del 78”, reivindicando que los socialistas son parte de ese régimen, los “únicos que sobrevivimos a ese pacto, porque el resto no estaba o ya dejó de estar”.

Defendió que ese bagaje histórico obligó al PSOE a “no ponerse de perfil” y a no ser “contemporizadores” y destacó que la apuesta por el diálogo para resolver los problemas no es un sinónimo de “tibieza”.

A su vez, celebró que el desafío independentista haya permitido que se pueda “reivindicar ser español sin complejos y sin avergonzarse” dejando atrás los tiempos en que “el franquismo, la dictadura y la derecha construyeron una imagen de España asfixiante”.

A pesar de este regocijo de lo español, reconoció que desde la reinstauración de la democracia “se ha invertido mucho en la identidad de los territorios en perjuicio de la idea de España”. Este pecado, dijo Ábalos, ha favorecido al “supremacismo” de los independentistas.

Por su parte, reivindicó las esencias del PSC, al que presentó como “el único partido catalanista no secesionista con voluntad de seguir formando parte de España”.

PUIGDEMONT

Ábalos dedicó una parte de su discurso al presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien actualmente se encuentra en Bélgica. Le acusó de ser el “único responsable de haberse cargado el autogobierno” de Cataluña por haber proclamado una república cuyo “valor jurídico se desconoce”.

Utilizó la, a su juicio, valentía inherente a todo socialista para reprochar a los “hijos de la burguesía catalana” que hayan “conculcado” la ley y “violentado la legalidad” pensado que su actitud les iba a salir “gratis” y que no iba a tener “costes”.

Por ello, censuró a Puigdemont que se haya ido a Bruselas a “lanzar mensajes sin dar la cara” en lugar de haberse quedado “con su pueblo” y “con sus compañeros” que han sido encarcelados.

Espetó al expresidente de la Generalitat que viva en un “acto de cobardía permanente” que adolece de “testimonios épicos” y le afeó que se “escude en la gente para no hacer el trabajo que tendría que hacer”.

Por último, se dirigió a Podemos –sin citarlo- para preguntarse: “¿Quienes vinieron a cambiar las cosas, después de un tiempo qué han cambiado? Porque Rajoy sigue siendo presidente del Gobierno y en Cataluña tenemos el problema que tenemos”.

Remachó su intervención afirmando que la “patria” de los socialistas es la “gente”, lo que les diferencia de los independentistas.

