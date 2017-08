CATALUÑA. EL PSOE ACTIVARÁ EN SEPTIEMBRE LOS MECANISMOS PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Google Plus

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, aseguró este miércoles que su partido tiene la intención de poner en marcha en septiembre los “mecanismos” que hagan posible la reforma de la Constitución para hacer frente al independentismo catalán.

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Narbona reclamó al Gobierno que tome iniciativas políticas que vayan más allá de la exigencia del cumplimiento de la ley para contrarrestar las pulsiones soberanistas.

Reivindicó la Declaración de Barcelona -conjunto de medidas propuestas por el PSOE y el PSC frente al soberanismo- y reclamó que se abra un “espacio de debate” entre las distintas fuerzas políticas para hablar de la reforma de la Constitución.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Asimismo, confirmó que los socialistas tienen la intención de activar en septiembre los mecanismos que hagan posible la reforma de la Constitución. Reconoció la dificultad de esta empresa, pero mostró su confianza en que el Gobierno se sume a estos trabajos.

Narbona recalcó que ha llegado el momento de satisfacer las demandas de aquellos catalanes que buscan tener una “relación más satisfactoria” con el conjunto del Estado. Por ello, les animó a que no legitimen con su participación el 1 de octubre “ese simulacro, que no será un referéndum, sino un recuento”.

Admitió la posibilidad de que “haya urnas” el 1 de octubre, si bien dejó claro que esa eventual consulta no cuenta con las “garantías mínimas democráticas”. “No tendrá consecuencias jurídicas, pero sí acentuará la fractura dentro de Cataluña entre los catalanes”, comentó.

También reclamó a Podemos que varíe su actitud respecto al referéndum y deje de animar a los catalanes a que participen en el mismo.

MESURA Y PROPORCIONALIDAD

Respecto de las medidas que el Gobierno debería tomar si la Generalitat de Cataluña consuma su desafío independentistas, aconsejó “mesura” y “proporcionalidad” para que "el control de daños sea el menor posible”.

En relación con el debate sobre la plurinacionalidad abierto por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dejó claro que el PSOE defiende “el avance hacia una España federal, que era lo que defendía Felipe González cuando hablaba de nación de naciones”.

