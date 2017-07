GÜRTEL. EL PP ENSALZA LA ACTITUD “CONTUNDENTE Y EXPLÍCITA” DE RAJOY FRENTE AL “IMPERTINENTE” ABOGADO DE ADADE

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ensalzó este miércoles la actitud “contundente y explícita” del presidente del Gobierno y de la formación, Mariano Rajoy, en su declaración como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’ al contestar a las preguntas del "impertinente" abogado de Adade.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Maíllo valoró que el abogado de Adade estuvo “impertinente hasta el extremo”. “Está perdiendo los papeles”, criticó, antes de asegurar que en el PP, mientras tanto, están “tranquilos”.

“Un Mariano Rajoy claro, contundente, explícito y tranquilo frente a las preguntas del abogado del Adade, es decir, del PSOE”, opinó el coordinador general del PP a través de dicha red social.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no se ha pronunciado todavía sobre la declaración de Rajoy, aunque ha convocado a los periodistas a una rueda de prensa en Ferraz a las 12.15 horas.

Sin embargo, sí ha ‘retuiteado’ dos mensajes del perfil del PSOE: uno con las declaraciones de la presidenta socialista Cristina Narbona, en las exige a Rajoy “que diga la verdad y no vuelva a mentir como hizo en el pasado”; y otro con el mensaje que el partido ha lanzado para este día con la frase “queremos una España libre de un presidente del gobierno que declara por la financiación irregular de su partido”.

“LA CALMA DE LA IMPUNIDAD”

Por su parte, los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias, Irene Montero e Íñigo Errejón expresaron en sus respectivas cuentas de Twitter su valoración sobre la declaración del jefe del Ejecutivo.

El líder de Podemos dijo que “España no se merece esta vergüenza” de tener a un presidente del Gobierno declarando por la ‘trama Gürtel’ e insistió en que hay que “sacar” al PP del Ejecutivo. La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos aseguró que Rajoy está declarando “con la calma que da la impunidad”. “Puede dirigir un gobierno pero no sabía nada de la corrupción de su partido”, señaló.

Por su parte, Errejón vio a Rajoy “acorralado por las sospechas” e “incapaz de ofrecer ninguna explicación”.

A esa hora el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, permanecía callado en la red social. A pesar de su habitual actividad en Twitter, sus últimos mensajes eran del día anterior recordando los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona para proclamar que “juntos somos más fuertes”.

"Es difícil entender cómo hemos llegado al punto de que el presidente del Gobierno declare como testigo en caso de corrupción y no pase nada.", escribió en su perfil el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

