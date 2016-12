EL PSOE ACLARA QUE LOS AGRACIADOS CON EL GORDO EN FERRAZ LO HAN SIDO “A TÍTULO PERSONAL”

El PSOE aseguró hoy que los agraciados este jueves con el Gordo de la Lotería de Navidad en su sede central de Ferraz, en Madrid, lo han sido “a título personal”, puesto que la formación socialista “como organización no administra, distribuye o gestiona” décimos para el sorteo más importante del año.

A través de un comunicado, la Gestora de este partido salía así al paso de las informaciones que apuntaban a que ha generado malestar en su sede de Ferraz que no se hubiesen repartido unos décimos que había regalado a miembros de esta fuerza política una administración de Lotería.

En concreto, la administración del Paseo de la Esperanza de Madrid regaló a empleados de Ferraz cinco décimos con el número 66.513 a la formación socialista, que no se repartieron entre los trabajadores.

En este sentido, la Gestora del PSOE aseguró que “como organización no administra, distribuye o gestiona Lotería de Navidad”, ya que “son los propios trabajadores y trabajadoras los encargados de la administración, distribución y gestión del número jugado (91.674), que no ha resultado premiado en el sorteo”.

Igualmente, el comunicado se refirió a que “algunos trabajadores y trabajadoras de la sede federal del PSOE, a título personal, fueron agraciados con el Premio Gordo de Navidad”, en referencia a los cinco décimos del número 66.513.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso