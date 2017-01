ETA. ZOIDO ASEGURA QUE NO SE ACERCARÁ A LOS PRESOS ETARRAS SI NO SE ARREPIENTEN E INDEMNIZAN A LAS VÍCTIMAS

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que el Gobierno no estará “en condiciones” de acercar a los presos de ETA a cárceles vascas si la banda terrorista no se disuelve o sus reclusos se desvinculan de la organización y cumplen otros requisitos adicionales, como arrepentirse de sus crímenes e indemnizar a las víctimas.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Zoido fue preguntado por el hecho de que distintos partidos estén pidiendo el acercamiento de los reclusos etarras a cárceles vascas.

A este respecto, el ministro dijo que “la política penitenciaria del PP ha sido muy clara” y es la que mantiene Mariano Rajoy, en el sentido de que para plantearse el acercamiento de los reclusos de ETA o la banda se disuelve y entrega las armas o los reclusos rompen “cualquier vínculo” con la organización criminal.

Según Zoido, el Ejecutivo no está “en condiciones” de acercar a los internos de la banda etarra si no cumplen también otras condiciones, como que se arrepientan de “manera expresa” y pidan perdón a las víctimas.

CONVERSACIONES CON EL PNV

Además, señaló que los terroristas deben “resarcir civilmente las responsabilidades que tienen contraídas”, en referencia a las indemnizaciones que los tribunales establecieron que deben abonar a las víctimas y que el Estado ha adelantado hasta que los terroristas paguen.

El ministro remarcó que deben cumplirse estas condiciones para poder plantearse cualquier nuevo escenario con los reclusos etarras. “A partir de ahí, hablemos”, dijo Zoido al respecto, al tiempo que añadió que “en absoluto” ha hablado con el PNV de los presos de ETA, en referencia a la posibilidad de que este asunto se contemple en las negociaciones con los peneuvistas para lograr también su apoyo en cuestiones como los Presupuestos del Estado para este año.

En este sentido, en referencia a la posibilidad de que Rajoy trate directamente con los dirigentes peneuvistas la cuestión del acercamiento de presos o la transferencia de la competencia de las cárceles, el ministro se refirió a si se cumplen las condiciones sobre ETA y sus reclusos que él plantea, “al final se podrá llegar a un acuerdo”.

