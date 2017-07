RAJOY: “SE ACABARON LAS EXCUSAS DE LOS QUE HOY SOLO BUSCAN RESTAR, DIVIDIR Y ENFRENTAR”

- Pide apostar por la “concordia”, que ve como “la seña de identidad de la España moderada”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cargó este jueves contra quienes se acogen al “fácil recurso de buscar excusas en el pasado para no encarar el presente con afán de mejorar” y les dijo que “se acabaron” ya estas excusas, que “sólo buscan restar, dividir y enfrentar”, porque la seña de identidad de España es la “concordia”.

En la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo, Rajoy no se refirió específicamente a las críticas de la oposición tras su declaración ayer ante la Audiencia Nacional ni al creciente pulso independentista, pero sí lanzó mensajes contra los “pesimistas” y quienes no entienden que en “la suma” y “la concordia” está el futuro.

El jefe del Ejecutivo recordó que hace 40 años comenzó a escribirse “la mejor historia de éxito” de España, gracias a que la sociedad española buscó “la suma” y supo aunar a las ideologías más diversas para situar a España “a la altura grandes democracias europeas”.

“Pusimos en marcha entre todos un proyecto compartido con la sociedad española y con su deseo de concordia y, desde entonces, hemos demostrado que no hay ninguna excepción española ni hay motivos para ser pesimistas con nosotros mismos”, valoró.

Esto le llevó a decir que “se acabó el fácil recurso de buscar excusas en el pasado para no encarar el presente con afán de mejorar el futuro” y “se acabaron las excusas de los que hoy solo buscan restar dividir y enfrentar”.

Aseguró que la seña de identidad de la España moderada es “trabajar por la concordia con voluntad de pacto desde el diálogo”, algo que se ha aprendido en estos años de democracia, donde “con el trabajo de todos generamos progreso y crecimiento y entre todos hemos construido una España abierta, tolerante y dinámica” que tiene problemas “circunstanciales”.

Rajoy aplaudió “las historias de vida” de todos los condecorados con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y reconoció su “esfuerzo personal”. “Son personas que han hecho realidad eso de que solo en el diccionario el éxito precede al trabajo”, opinó.

Abundó en que la sociedad española necesita ciudadanos “con talento” y personas “comprometidas en hacer de su trabajo un motor para la expansión de este talento” y “con la determinación de ser mejores”. “Sois un buen retrato del país que queremos, con valores y que valora el trabajo”, proclamó.

Finalmente, destacó que “un país es admirado cuando lo son sus gentes y se define por cómo trata a esas gente admiradas”. “Tenemos la obligación de reconocer el mérito”, aseveró, al tiempo que vaticinó que “los mejores años” son los que “tenemos por delante y los que quedan por vivir”.

Este jueves, Rajoy entregó personalmente la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a la nadadora paralímpica Teresa Perales, la periodista María Teresa Campos, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en su 40 aniversario y el jugador de baloncesto Pau Gasol.

Además de los citados, también reciben esta distinción Amado Franco, expresidente de Ibercaja; Joaquín Navarro, figura histórica del movimiento sindical y afiliado desde sus inicios a CCOO; el periodista Tico Medina; la periodista Paloma Gómez Borrero, a título póstumo, y Gerardo Fernández Albor, que fue el primer presidente de la Xunta de Galicia.

Del mismo modo, han sido distinguidos con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Córdoba, Miguel Cuenca; la bailarina Aída Gómez; el músico Pedro Iturralde; el exministro de la Presidencia Javier Moscoso; el creador de los supermercados Froiz, Magín Alfredo Froiz, y el hotelero segoviano Alberto Cándido.

