IGLESIAS DICE QUE EL PSOE ESTÁ “ABSOLUTAMENTE INDISTINGUIBLE” Y QUE SU ACTITUD PARLAMENTARIA “ESTÁ DISEÑADA PARA NO DIFICULTAR AL PP”

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este sábado que el PSOE está “absolutamente indistinguible” y que su comportamiento parlamentario “está diseñado para no generar la más mínima dificultad” al Partido Popular en el Congreso de los Diputados.



El dirigente de Podemos aprovechó su discurso en el Consejo Ciudadano Estatal, que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, para volver a criticar al PSOE y reafirmar la “decepción” y la “tristeza” que tienen en el partido morado con el cambio de actitud que consideran ha tenido Pedro Sánchez desde que ganara las primarias socialistas.

“La victoria de Pedro Sánchez permitía imaginar un gobierno alternativo. Pero no mentimos si constatamos que de aquel espíritu de las primarias ya no queda nada”, dijo. Iglesias se mostró duro con los socialistas y valoró que a nivel estatal tienen un papel “absolutamente indistinguible”.

Además, consideró que su “comportamiento parlamentario está diseñado para no generar la más mínima dificultad al PP”. En este sentido, esperó que eso pueda llegar a cambiar algún día y constató que “por desgracia de momento el PSOE no está”.

COMPETICIÓN EN LA DERECHA

En el discurso que ofreció Iglesias ante los suyos afirmó que actualmente existe una competición entre las fuerzas políticas de la derecha.

Por un lado, dijo que Ciudadanos ha rentabilizado su papel en Cataluña “presentándose como el mejor defensor del Estado, de las élites económicas y como el mejor exponente del peor populismo reaccionario” y, por otro, el PP, “pese a ser el impulsor del 155” en Cataluña, ha “fracasado” en el resto de su discurso.

“El PP ha dejado definitivamente de ser el partido preferido del Ibex-35”, porque “a día de hoy prefieren a Rivera” y, según apuntó, los populares parecen estar “más preocupados porque sus dirigentes no vayan a la cárcel que por gobernar”.



