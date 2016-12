EL ABOGADO DE GRANADOS DICE QUE NO VA A "TIRAR DE LA MANTA" EN SU DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ VELASCO

El cabecilla de la 'trama Púnica' y ex 'número dos' del PP de Madrid, Francisco Granados, no va a "tirar de la manta" en su declaración voluntaria de hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Su intención es "aclarar" los hechos que le sitúan como la pieza fundamental de la red corrupta.

Así lo explicó su abogado antes de que Granados llegara a la sede de la Audiencia desde la prisión de Estremera, donde se encuentra desde 2014.

Granados quiere pasar las navidades en casa y para ello tratará de aclarar lo sucedido en la presunta trama corrupta que afectó a administraciones locales y regionales, principalmente del PP, en Madrid, Murcia y Castilla y León. El imputado tiene intención de aportar documentos y escrituras y podría incluso reconocer algunos hechos, pero no va a incriminar a otras personas. Con esta actitud más colaboradora intentará eludir la prisión provisional.

Sin embargo, la Fiscalía va a mantener su criterio por entender que Granados cuenta aún con una gran fortuna oculta, que existe riesgo de fuga e incluso que podría tratar de presionar a imputados o testigos de esta causa.

El exdirigente del PP argumentará que no tiene más fondos que los que ya conoce la Justicia y que no tiene intención de huir porque ello supondría, entre otras cosas, abandonar a su familia.

DECLARACIÓN ADELANTADA

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomará declaración como investigado este miércoles, a partir de las 10.00 horas, al que fuera 'número dos' del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En principio le había citado para el 11 de enero, pero atendiendo a una petición de su abogado adelantó la citación al 21 de diciembre.

Granados solicitó declarar voluntariamente el pasado 29 de noviembre, pocos días después de que fuera prorrogada su prisión provisional por dos años más. Velasco fijó entonces su declaración para el 11 de enero. Sin embargo, Granados ha pedido declarar lo antes posible, lo que ha motivado el cambio de fecha.

Esta petición del imputado hizo pensar en su voluntad de colaborar con la justicia y en que esta nueva actitud haga al magistrado reconsiderar su decisión de mantenerle en prisión provisional durante dos años más.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que un investigado puede solicitar declarar voluntariamente cuantas veces lo desee. Esta sería la tercera Navidad que Granados pase en prisión desde que fue detenido en la 'Operación Púnica'.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó recientemente la prórroga de la prisión privisional para el exdirigente del PP acordada el pasado 5 de octubre por el juez del 'caso Púnica', Eloy Velasco, por entender que sigue vigente el riesgo de que el investigado trate de tergiversar, entorpecer o manipular la instrucción.

El magistrado acordó prorrogar la prisión de Francisco Granados hasta un máximo de otros dos años, lo que alcanzaría el tope de cuatro años que prevé la ley para mantener a una persona en prisión preventiva. Granados es el único investigado por esta causa que permanece en la prisión. En concreto, se encuentra en la prisión de Estremera (Madrid) desde octubre de 2014.

En la declaración estarán presentes el juez Eloy Velasco, las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez y los abogados que repesentan a las partes personadas en la causa, ya que el letrado de Granados así lo ha preferido.

Esta declaración es la más esperada después de la de su exsocio David Marjaliza, que declaró en junio de 2015 en una comparecencia que duró cerca de trece horas y que no trascenció hasta meses más tarde, cuando se levantó el secreto del sumario.

UN MILLÓN EN EL ARMARIO

En el auto en el que denegaba ponerle en libertad, el juez incluía todos los indicios recabados en la investigación contra el que fuera alcalde de Valdemoro y secretario general del PP en Madrid, para concluir que, además de los fondos en metálico localizados en Suiza al entorno de Granados, así como sus bienes incautados, tiene efectivo en metálico, como quedó en evidencia al hallar un millón de euros ocultos en el interior de un armario de casa de sus suegros.

Según el juez, el investigado sigue disponiendo "de una manera oculta de una gran cantidad todavía elevada de dinero que esta investigación no ha sido capaz de decomisarle, que haría que, en caso de ser puesto en libertad, le permitiría fácilmente sustraerse a la acción de la justicia".

En línea con el instructor, la Sala rechazó todos los argumentos del recurrente y señaló que con el avance de la investigación se ha ido concretando "el riesgo de huida" y se ha hecho más patente "el presunto acopio de importantísimas sumas de dinero de ajena procedencia por parte del recurrente".

Asimismo, estimaba que "hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todo aquél que no siguiera sus directrices", razones por las cuales siguen vigentes los motivos por los que el juez le envió a prisión.

Para tomar esta decisión el juez tuvo en cuenta también la falta de colaboración con la investigación y el "apoyo ideologizado" por parte de determinadas personas que incluso han destruido pruebas relacionadas con la 'trama Púnica'.

Citaba en concreto documentos quemados o triturados en el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid), una situación que podría todavía aumentarse con Granados en libertad, con una presión más directa y presencial por parte del investigado.

ACUERDO CON LA FISCALÍA

La Fiscalía había solicitado al juez que prorrogara la prisión provisional para el ex 'número dos' del PP en la Comunidad de Madrid. Granados ha solicitado al magistrado volver a declarar para "concretar" aspectos de sus declaraciones anteriores.

En la vista que se celebró para analizar la prórroga, tanto el Ministerio Público como el resto de acusaciones solicitaron que se le mantuviera en prisión, mientras que su abogado pidió la libertad para él.

El exdirigente popular argumentó su arraigo y sus lazos familiares para tratar de convencer al juez de que no va a eludir la acción de la justicia. La ley establece en dos años el límite de la prisión provisional, aunque permite que esa situación se prorrogue por dos años más atendiendo a la gravedad de los delitos.

