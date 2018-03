CS ABANDONA LA COMISIÓN TERRITORIAL POR EL "SECTARISMO" DE PEDRO SÁNCHEZ

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este martes que su partido abandona la comisión parlamentaria de análisis sobre la reforma de la Constitución por el "sectarismo" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al pretender solo legitimar sus propias tesis.



En una intervención abierta a los medios de comunicación en la reunión del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Rivera se refirió a la decisión de la dirección del PSOE de echar atrás las peticiones de comparecencias de Alfonso Guerra, José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Juan José Laborda.

Rivera denunció que esa comisión "empezó mal y va a acabar peor" porque la dirección del PSOE está demostrando que su objetivo al impulsarla no era analizar una posible reforma de la Constitución sino "construir un relato partidista" para intentar legitimar su posición ante una "crisis interna".

Aseguró que si el PSOE "de verdad quiere" una reforma de la Constitución para garantizar derechos sociales, aclarar las competencias, suprimir aforamientos y modificar el Senado, Ciudadanos "estará ahí" para trabajar, pero no para "legitimar la nación de naciones" ni otro tipo de "ocurrencias" de Pedro Sánchez.

El veto de la dirección del PSOE a esos históricos socialistas demuestra, aseguró, que "no escuchan ni a los suyos". "El sectarismo no puede apoderarse del Parlamento", sentenció Rivera, que alertó además de que su partido rechaza "la nación de naciones" de Sánchez y aboga por la "nación de ciudadanos" que prefieren también esos socialistas constitucionalistas.



