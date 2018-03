ÁBALOS DESTACA QUE EL PSOE ES EL ÚNICO PARTIDO QUE "HACE GALA DE SU HISTORIA"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó este viernes que su partido es el único de todo el arco parlamentario que “hace gala de su historia”, mientras que en el Partido Popular no se ven fotos de su líder, Mariano Rajoy, con antiguos dirigentes de esta formación "porque no se las puede hacer". De Ciudadanos y Podemos dijo que no hablan de su historia porque nacieron "por generación espontánea".



Así respondió Ábalos en una entrevista en TVE recogida por Servimedia cuando se le preguntó por las ausencias de Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otras, en la Escuela de 'Buen Gobierno' que está celebrando hasta el domingo el PSOE en las instalaciones de la N@ve Boetticher, en el distrito madrileño de Villaverde.

El dirigente socialista puso el foco en las presencias y no en las ausencias, con más de 1.050 inscritos, y destacó que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero participó ayer en la inauguración, como también lo hará el exsecretario general Joaquín Almunia, del que destacó que “siempre está muy dispuesto a lo que haga y decida el partido”.

Esta Escuela de ‘Buen Gobierno’ la vendió el propio Sánchez como la “visualización de que esa unidad (dentro del PSOE) está recompuesta”, si bien a las ausencias de González y Rubalcaba se suman las de algunos presidentes autonómicos socialistas, como Javier Fernández (Asturias) y Ximo Puig (Comunidad Valenciana). De la presencia o no de Susana Díaz, Ábalos reconoció que no le ha llegado todavía ninguna noticia sobre qué hará la presidenta de la Junta de Andalucía, invitada a participar en un debate sobre la ‘España autonómica’ con el resto de presidentes autonómicos socialistas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso