5 series feministas de Netflix para el día de la mujer

Los creadores de Orange is the new black vuelven a Netflix. En Los Angeles de los 80, un grupo de mujeres un tanto peculiares se unen por una pasión: la lucha. Valientes y en ocasiones inadaptadas pero, sobre todo, con ganas de encontrar su camino. Una serie creada y producida por mujeres, que aborda el empoderamiento femenino desde una perspectiva diferente, la del wrestling. Descubre las historias de las protagonistas que refleja a la perfección cómo la unión hace la fuerza.