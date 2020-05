Los mejores profesionales para animar un evento al aire libre

Contenido patrocinado

Debido a la situación que se está viviendo con el coronavirus en todo el mundo, se hace más complicado organizar un evento, sobre todo cuando se trata de reunir un gran número de personas en un espacio al aire libre. Por ello, en este artículo vamos a darte una serie de consejos e ideas para crear eventos seguros y llevarlos a cabo siguiendo las medidas de seguridad establecidas. Food trucks Como no puede ser de otra forma, en todo evento que se precie debe haber food trucks, también conocidos como camiones restaurante. Siguiendo las medidas de higiene, desinfección y distanciamiento social ya establecidas por el gobierno, se encargarán de la preparación de todo tipo de platos para tener a toda la gente con el estómago lleno. Cabe destacar que la organización de las mesas se debe establecer con un espacio amplio entre cada una de ellas para la seguridad y comodidad de los visitantes. Monologuistas La comida siempre anima un evento, y sobre todo si es buena, pero hay otras formas de animar a los presentes con diferentes tipos de experiencias. Para crear un ambiente de risas y agradable, donde el público pueda relajarse y disfrutar, contratar a comediantes o monologuistas es una de las mejores ideas que puedes tener, ya que para iniciar un evento y romper el hielo son los más indicados. Un espacio amplio donde establecer al público para que disfrute del espectáculo es necesario, y siempre respetando una distancia de seguridad entre los asientos. Magos Otra opción de entretenimiento para cuando estén en mitad de su apogeo son los magos, que pueden sorprender a los espectadores siendo el atractivo principal del evento realizando sus trucos, en este caso, sin interactuar físicamente con el público para asegurar la higiene y la prevención de los contagios. Un consejo importante para un evento con actuaciones como las de los monologuistas y los magos, donde se concentra el público en un mismo lugar, es contratar un servicio de limpieza que trabaje entre una y otra actuación, asegurándose de desinfectar la zona del espectáculo y proporcionando a los invitados gel desinfectante a la entrada del mismo. Batucada Otra idea para la fiesta es contratar una batucada, la cual se encargará de animar a los presentes a base de ritmos alegres y movidos, haciendo que el público disfrute de un espectáculo para los sentidos mediante sus coreografías llenas de emoción. Y si además pueden disfrutarlas con un perrito caliente o una hamburguesa del food truck, mejor que mejor. Una batucada en un espacio abierto y con el público alrededor, siempre respetando la distancia de seguridad entre el público y la banda. Nunca está de más contratar personal de seguridad que se cerciore de que se respetan las medidas impuestas por el organizador del evento. No se puede negar que actualmente realizar un evento es complicado debido a la situación existente, pero tomando las medidas adecuadas y con los medios para mantener la seguridad de todos los asistentes, no debería ser un problema llevarlo a cabo.