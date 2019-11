Las mejores casas rurales y con encanto de Cataluña

Contenido patrocinado

La arquitectura de un lugar lo representa y caracteriza, es un referente imborrable en la mente de un turista o viajero del mundo; recorrer calles, visitar parajes y tener la oportunidad de hospedarse en una de las casas rurales que atrapan con tan solo verlas y enamoran con su encanto es todo un privilegio. Sus espacios son realmente mágicos y al ser casas de campo, te brindan una estadía placentera y acogedora porque están rodeadas de naturaleza y combinan lo majestuoso con lo tradicional; así son las casas ruralesque puedes encontrar en Cataluña (España), verdaderos lugares con arraigo, exclusividad y autenticidad. Si eres un viajero amante de vacacionar en destinos originales y de las escapadas de fin de semana en santuarios arquitectónicos de calidad, no pierdas de vista las 70 mejores casas rurales de Cataluña que engalanan el turismo rural de esta región. Lugares con tradición catalana Si no has visitado una casa rural debes incluirlo entre tus planes de viajes, en esencia, son lugares mágicos que tienen una belleza externa e interna, con su decoración y fachada elaborada en piedra resaltan a simple vista y uno de sus principales distintivos son sus grandes extensiones de terreno, sus áreas verdes y espacios llenos de identidad propia, historia y cultura. Te sientes como en Ca, Can, “casa” haciendo turismo rural y disfrutando las mejores casas campestres y con encanto de Cataluña, una provincia que te brinda lo mejor de sí: una costa con hermosos balnearios, unos espacios impregnados por el arte modernistadeGaudí y una arquitectura única que reinventó el mundo de las formas y los colores con una energía vibrante. Casas rurales que te dejarán encantado Si lo que deseas es hospedarte en un lugar con costumbres y paisajes inigualables, hazlo en una de las 70 mejores casas rurales de Cataluña, en cualquiera de ellas podrás alojarte y disfrutar del esplendor natural y la distinción moderna que se combinan entre sí, para darte unos placenteros días de descanso y confort. Estas casas rurales tienen un encanto muy particular, combinan lo mejor de dos mundos: lo tecnológico y moderno con lo tradicional y campestre. Una mezcla que va más allá de un simple alojamiento y trasciende los espacios, brindándote la comodidad de sentirte en casa y lo interesante de vivir experiencias novedosas ya que sus alrededores se prestan para realizar actividades al aire libre, donde toda la familia disfruta al máximo, ¡incluyendo las mascotas! Casas con encanto natural y modernos espacios, casas rurales que resaltan de lo común y brindan áreas exteriores ideadas para que todos los huéspedes disfruten su estadía, con todo incluido, para que solo te preocupes por divertirte y compartirtusdías de vacaciones. Este tipo de hospedaje es ideal para familias ya que ofrecen todas las opciones de servicios y comodidades que buscan los viajeros más exigentes. Si aún te preguntas qué conseguirás en estas casas rurales, ¡anímate a visitarlas! Encontrarás desde piscina, barbacoa, menaje del hogar, wifi, cocina equipada, hasta accesos para sillas de ruedas.