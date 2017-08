Se montó el pollo: la historia del gallo hinchable de Trump sobre Casa Blanca

Se montó el pollo sobre la Casa Blanca. Literal.

Un globo galliforme, disponible en Ebay por tamaños, ha finalizado su periplo por todo el territorio de Estados Unidos este jueves en Washington.

La campaña de marketing perfecta ha tenido su momento estelar hoy, cuando el gallo de siete metros, con tupe Trump y boca furiosa aterrizaba tras los jardines de la Casa Blanca. En frente, corresponsales de medios estadounidenses captaban atónitos el momento en el que el pollo republicano tomaba tierra.

La mascota forma parte de un movimiento tuitero que denuncia que Donald Trump no haya enseñado sus declaraciones de la renta después de asumir la presidencia, una tradición no escrita que había sido respetada hasta ahora.

Cómo no podría ser de otra forma, el pollo viral tiene su propia propia cuenta de tuiter, desde la que declara: no parará hasta conseguir que Trump publique su declaración de la renta y avisa de que este no será su último viaje.