Cómo hacer pan en la sartén

Contenido patrocinado

Las recetas fáciles y económicas no tienen por qué estar reñidas con la calidad y el excelente sabor, un buen ejemplo es esta receta de pan. Solo vas a necesitar una sartén con su correspondiente tapa y unos sencillos ingredientes y no podrás errar en su elaboración. No necesitarás utilizar el horno, pues la tapa de la sartén ayuda a facilitar la cocción. Ingredientes para hacer el pan en la sartén Para hacer aproximadamente unos 12 panecillos (depende del tamaño que quieras) necesitarás: 500 g de harina de trigo (4 tazas)

300 ml de agua (1 taza y ¼)

4 cucharadas de aceite

1 huevo

25 g de levadura fresca o 10 g de levadura seca

7 g de sal (1 cucharadita o al gusto)

Harina o sémola para espolvorear Elaboración de la masa de pan en la sartén Este es un pan muy fácil de hacer, pero de muy buen sabor. El proceso de elaboración de la masa es muy sencillo. Comienzas poniendo en un bol la harina y haciendo un agujero en el centro, como si fuera un volcán. Ahí, vas introduciendo el resto de ingredientes: la levadura, la sal al gusto, el agua que debe estar a temperatura ambiente, el aceite y el huevo. Empiezas a mezclar introduciendo las manos hasta que todos los ingredientes conformen la masa. Debes formar una bola grande y espolvorear una superficie con un poco de harina para empezar a amasarla. Durante aproximadamente 5 minutos, debes amasarla suavemente, procurando estirarla y doblarla de vez en cuando para favorecer que se vuelva más esponjosa. Cuando ya la has amasado lo suficiente, le vuelves a dar una forma de bola, la colocas en el bol y la tapas con un paño de algodón. Debe reposar entre media hora y una hora, para permitir que la masa crezca. Una vez que ha pasado el tiempo, espolvoreas de nuevo la superficie con harina y con la ayuda de un rodillo extiendes la masa hasta que tenga aproximadamente un centímetro de grosor. Entonces, te ayudas de un molde o, en su defecto, de un vaso y cortas los bollitos, reutilizando la masa sobrante para hacer más. Los vas colocando en una bandeja forrada y los dejas reposar aproximadamente otra media hora. Cociendo los panecillos en las mejores sartenes Bra Como hemos dicho, parte de la gracia de estos panecillos es que no van hechos al horno sino en sartén. Para ello es imprescindible que cuentes con sartenes antiadherentes de excelente calidad ( si no tienes una, en esta web analizan las mejores sartenes bra ). Debes colocar los panecillos en la sartén una vez que esté caliente, dejando la suficiente distancia entre ellos. Pones la tapa y dejas que se vayan haciendo a fuego lento durante unos 4 minutos. Les das la vuelta y dejas que se hagan otros 4 minutos. Les vuelves a dar la vuelta para que se hagan dos minutos más por cada lado hasta que estén dorados. Después los dejas enfriar y ya están listos. Como puedes ver, estos panecillos hechos en sartén son una excelente idea que puede servir para dar vida a los desayunos, las meriendas o incluso para acompañar la comida.