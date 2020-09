Las mejores estrategias para apostar en casinos online explicadas por profesionales

Contenido patrocinado

¿Eres un amante del casino online? ¿Te gustaría poder pasar de un nivel amateur a uno experto en poco tiempo? Entonces, no puedes perderte las estrategias que te enseñamos en este artículo para que aprendas a apostar como un profesional y consigas aumentar tu bankroll de manera exponencial.

En este artículo te explicamos algunas de las mejores estrategias de apuestas en casinos online utilizadas por profesionales del juego. Además, si estás interesado en cambiar tu casa de apuestas por una nueva con mejores ofertas y promociones de gambling, entonces te recomendamos que visites HabWin. En esta página web encontrarás los mejores deals en una amplia red de salas internacionales donde competir a nivel internacional, así como promociones y torneos exclusivos, contenido geolocalizado e, incluso, formación en póker y tips deportivos ofrecida por profesionales expertos en la materia.

A continuación, te explicamos cuáles son las mejores estrategias para apostar en casinos online por profesionales.

Estrategia Martingala para la ruleta del casino

Seguramente en algún momento de tu vida hayas escuchado aquello de la estrategia martingala para apostar en el casino. Pues bien, ya es momento de que la conozcas y que desarrolles una estrategia adecuada para que comiences a incrementar tus ganancias de manera progresiva. La estrategia martingala —o teoría de la probabilidad— se trata de una técnica de origen francesa que recibe su nombre por los ciudadanos de la localidad de Martigues —cerca de Marsella— y que fue popularizada en el siglo XVIII.

Esta estrategia puede ser aplicada tanto en la ruleta física como en la ruleta online. Dicha teoría indica que para obtener ingresos en esta importante mesa de apuestas redonda debemos comenzar haciendo una apuesta inicial e ir duplicándola cada vez que perdamos hasta que la probabilidad nos haga ganar y entonces recuperemos y aumentemos los beneficios. Pero, entrando en más detalle ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hacer? Muy fácil, lo primero que debes hacer es optar por apuestas del tipo par o impar, rojo o negro y elegir siempre la misma opción —siempre pares, o siempre rojas…—. Supongamos que comenzamos nuestra apuesta con un total de 2 euros, si la ganamos, volvemos a apostar 2 euros nuevamente. Si la perdemos, entonces debemos apostar 4 euros (multiplicamos por 2 la apuesta inicial). Supón que volvemos a perder la apuesta, en ese caso, nuestra tercera apuesta sería de 8 euros (es decir, ahora multiplicamos la segunda apuesta por 2).

Este proceso es siempre el mismo hasta llegar a la quinta apuesta. En ese caso, independientemente de que la ganemos o la perdamos, debemos comenzar de nuevo el proceso. Esta apuesta se basa en las probabilidades —ya que es muy difícil que perdamos siempre cuando las probabilidades son del 50/50— y los múltiples ofrecen la posibilidad de recuperar la inversión realizada desde el inicio, así como superarla.

Trucos para el Blackjack online

Lo primero que debes tener en cuenta cuando juegas al Blackjack online es que este no es igual que el físico, al menos no es igual en todos los sentidos. Si eres un amante de este juego, entonces seguro que conoces la estrategia de llevar a cabo una cuenta de las cartas para adelantarte a cuál será la siguiente carta. Pues bien, en las mesas online las barajas son mezcladas de manera aleatoria de manera constante, por lo que resulta imposible predecir qué carta pueda aparecer —a menos que se trate de una apuesta en vivo—. Es este caso, lo mejor que puedes hacer es optar por otra técnica y esta es la de plantarte siempre en los 17 puntos, aunque el objetivo sea llegar a los 21.

Cuando se juega al Blackjack online la primera regla es no pedir nunca una carta más cuanto tienes 17 o más. Las probabilidades de que te pases son mucho más elevadas frente a las de conseguir una mejor mano. Ahora bien, si tu mano es de 16 las probabilidades de pasarse no son tan elevadas y todo depende de la carta del croupier. A la hora de decidir si plantarte o no fíjate en la carta de croupier y comprueba que esta no es igual a 2, 3, 4, 5 o 6. Si es el caso, entonces plántate. Si no es así, continúa pidiendo ya que el croupier no tendrá que pedir cuando tenga 17 o más.

Recomendaciones al usar la tragaperras

La regla de la tragaperras es sencilla, aunque no todos saben identificarla —sobre todo, si es la primera vez que juegan o no tienen mucha idea de su funcionamiento—. Lo más importante cuando vayas a jugar con esta máquina es que escojas una tragaperras con un RTP elevado. ¿Esto que quiere decir? Se trata de elegir una máquina tragaperras que ofrezca un Retorno al Jugador —o en inglés, Return To Player— elevado. Esta cifra nos permite saber como de fiable es en cuanto a los pagos de un juego. El RTP se calcula en largas sesiones de juego que activan todas las funciones de la máquina. El mismo se expresa como la cantidad media de dinero que puedes ganar por cada 100 euros apostados. En internet puedes encontrar varias bases de datos para conocer cuáles son las mejores tragaperras online con el RTP más elevado.

Otra de las cosas que debes tener siempre en cuenta cuando vayas a hacer uso de las tragaperras online es elegir un juego que ofrezca botes progresivos, ya que de otra forma tendrás pocas posibilidades de recuperar tu inversión. Por último, algo que siempre debes tener en cuenta, es que no siempre lo más conocido es mejor. Las tragaperras muy promocionadas con todo tipo de ofertas pueden parecer, en un principio, una opción muy atractiva. Ahora bien, el problema es que la mayoría de estas suelen tener un RTP muy bajo, por lo que al final no conseguirás tu objetivo, que es mejorar tus ingresos —y posiblemente acabes desperdiciando tú dinero—.

Lo importante, siempre, para cualquier juego o tipo de apuesta, es que lo hagas con cabeza. Y por supuesto, analizando las mejores opciones.