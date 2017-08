Por qué elegir Trenes.com

CONTENIDO PATROCINADO

Estamos acostumbrados a usar el coche y el avión a la hora de viajar, pero hay otro transporte que puede ser la alternativa perfecta.

Cuando se viaja, se busca, sobre todo, la comodidad. Es cierto que un coche, por ejemplo, es cómodo en el sentido de que no tienes que estar pendiente de horarios. Pero hay que reconocer que viajar en coche puede cansarnos demasiado.. Hay que estar todo el rato alerta mientras se conduce. El avión es cómodo cuando subes. Pero si se cuenta la larga espera antes de subir, hay que estar como mínimo dos horas antes en el aeropuerto, se pierde mucho tiempo y puede resultar agotador. Sin embargo, viajar en tren puede tener muchas ventajas.









Ventajas de viajar en tren

La primera ventaja es la comodidad, no hay que estar pendiente del tráfico y uno puede relajarse mientras lee un libro, el periódico o admira el paisaje. Los horarios son otra razón para elegir viajar en tren. En distancias cortas hay trenes cada poco tiempo, por lo que no hay problema si no llegas a coger uno pues unos minutos después saldrá otro. Si se necesita un tren de largo recorrido, sí que hay que tener en cuenta los horarios, pero suelen ser puntuales. Y no es necesario tener planeadas las vacaciones con meses de antelación, pues se puede coger un billete en cualquier momento.

Por si estas razones fueran pocas, otra razón para escoger viajar en tren es lo fácil que es coger un billete a través de Internet. Gracias a la web Trenes.com tienes billetes AVEal mejor precio.









Trenes.com, una web de éxito

Elegir los Trenescomo medio para viajar se está generalizando y esto ha ayudado a que esta página web donde se puede comprar billetes, haya empezado a aumentar sus ventas. Además, es una web sencilla de usar. Es muy intuitiva y tiene la ventaja de que, cuando se compra el billete, ya no hay que imprimirlo teniendo que llevar un folio con el billete siempre en el bolsillo. Tendrás tu billete de AVEen tu móvil, solo hay que enseñar el móvil cuando te pidan el billete.

Las cifras de ventas avalan el éxito de esta web. En su primer ejercicio vendió algo más de 613.000 euros en billetes y de ahí se pasó a los 11,7 millones de euros que vendieron durante el ejercicio de 2016. En dos años ha sido un incremento muy grande.

Además de la facilidad para usar la aplicación, el buen servicio al cliente y no tener que imprimir los billetes, el que se pueda navegar por la página en un idioma diferente, como es el inglés, también le da más visibilidad. Así llega a más usuarios, en este caso los que hablen inglés y busquen poder viajar en tren les será más fácil si la palabra que leen es train, pues lo entenderán mejor.

Pero Trenes.com no se conforma y sigue queriendo marcar la diferencia y consolidar su imagen en el mercado. Su objetivo para este año 2017 es poder alcanzar los 20 millones de euros en ventas. Y es que están convencidos que, no hay manera mejor de viajar que hacerlo en tren.

Si estás buscando un transporte para tu próximo viaje, no dudes en entrar en la web y ver lo que Trenes.com tiene para ti. Trenes para viajes tanto nacionales como internacionales. Billetes de AVE a un solo click de ratón. Solo introduce los datos necesarios para que puedan darte el mejor servicio posible y ajustarse a tus necesidades de viaje. En pocos segundos obtendrás los resultados que necesitas.