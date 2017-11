Cocina nepalí, comer como en el Everest pero en Madrid

Las gastronomías exóticas están de moda. Restaurantes japoneses, italianos, mexicanos y chinos conquistan la geografía española, una invasión de nuevas cocinas que abre el apetito de los comensales con ganas de descubrir experiencias y sabores. Más allá del mítico chino de Plaza de España, en Madrid los amantes de lo nuevo pueden ampliar fronteras con culturas aún por descubrir.

Hoy nos adentramos en las delicias y aromas del país del Himalaya, Nepal, un territorio de yaks y especias, pequeño pero con mucho que decir en lo gastronómico.





“No es comida hindú”

La cuna del Everest disfruta de una gastronomía parecida a la hindú en la forma pero diferente en el fondo, legado de una cultura ancestral y de una tierra llena de contrastes.

Así lo cuentan los que trabajan en el Himalayan tandoori, uno de los pocos restaurantes madrileños donde la denominación nepalí prevalece sobre la hindú – sólo hay cuatro en toda la capital -. Aunque parecida, no son cocinas iguales. “La comida nepalí es menos grasa que la hindú. No usa tanta especia, tiene una maceración diferente, no tiene tanto picante”, asegura uno de sus dueños.

Los momos son uno de sus puntos fuertes, una receta cien por cien nepalí. Se tratan de unas empanadillas de carne acompañadas con una salsa nepalí, una emulsión de tomate muy aromatizada, ligeramente picante, y cocidas al vapor. “Son como las croquetas españolas, aunque más ligeras, con carne de pollo especiadas con jengibre y mezcladas con vegetales. Muy fáciles de digerir” detallan.





















En el local también se puede disfrutar de un plato de Pahadi, pollo asada al estilo tandoori. Una carne tierna y aromatizada donde se dejan notar los tintes del cardamomo, la canela, el comino y la cúrcuma, acompañado de vegetales poco cocidos que aportan frescor al bocado. Buena cantidad y buen sabor. Un plato recomendable.













Otro plato característico es el Dal-bhat-tarkari, sopa de lentejas y especias que puede ser acompañada con verduras aliñadas. Aunque aquí se puede probar una variación, originalmente se hace con huesos de yak, el animal favorito en las tierras del Himalaya. En el restaurante destacan que basan su alimentación en carne de pollo y cordero. “Menos cerdo, consumimos bastante carne. En las zonas con climas extremos es lo único que hay”, aseguran.

Eso sí, “siempre cocidas y guisadas”, algo en común con la cocina hindú.





“Mucha gente no sitúa Nepal en el mapa”

Los promotores del Himalayan tandoori – metro El Carmen, cerca de Ventas – reconocen que la idea de abrir un restaurante nepalí fue, cuanto menos, arriesgada. “La gente preguntaba, ¿comida nepalí? Muchos no sabían ni situarlo en el mapa”. Sin embargo los clientes están satisfechos. “La gente está abierta a nuevas cosas y esta era una oportunidad excelente para dar a conocer nuestra cultura”.

Aprovechando la ocasión han llevado sus tradiciones más allá del plato en alguna ocasión. Como cuando invitaron a sus comensales a unirse a la fiesta de año nuevo.

“En octubre nos animamos y organizamos el año nuevo nepalí en el restaurante, con bailes con trajes típicos. Algunos clientes bailaron para celebrar con nosotros el nuevo 2074”

Aunque según cuentan, para otro de los trabajadores es el 70604. Y es que a pesar de ser un país pequeño, la variedad de culturas de Nepal resulta, ante todo pronóstico, impresionante.

“Nuestro país es rico, pero poco conocido”, aseguran desde el Himalayan Tandoori, desde donde quieren dar guerra para hacerse un hueco en el panoráma gastronómico internacional de Madrid, aunque Nepal aún quede lejos para muchos. “Hay muchos restaurantes de muchos países, pero la gente quiere probar cosas nuevas. La comida nepalí está ahí”.