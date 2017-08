¿Pero Wikipedia es fiable como fuente o no?

Tienes que hacer un trabajo académico para la universidad y Wikipedia sintetiza y explica en dos párrafos ese capítulo tan dificil que no eres capaz de sacar adelante. Te asalta la eterna duda: ¿puedo utilizar esta información tan bien resumida y clara o debo apartar este cáliz y escoger fuentes "más fiables" pero más difíciles de acceder?

Desde que apareciese en 2001, Wikipedia se ha ganado el título de reina de todas las enciclopedias. Definida por sí misma como una enciclopedia "libre, políglota y editada de manera colaborativa", la web de consultas más visitada del mundo debe cargar con el gran estigma de ser no sólo una fuente poco fiable sino que además evitable en universidades y ambientes de culto. Una marca a fuego para un portal con más de 45 millones de artículos y disponible en casi 300 idiomas que sin embargo no se cae del top diez de los portales más visitados de toda la red.









Lo que ofrece Wikipedia

La idea es a priori sencilla: contar con un equipo de redactores voluntarios repartidos en todo el mundo. Quien lo desée podrá editar y añadir información a los artículos que considere incompleto. Así la enciclopedia se retroalimentará de información de todos los expertos del mundo para que no se escape ningún resquicio de información.

Wikipedia triunfó y no por casualidad. Con una capacidad de actualización increíble y una oferta de temas infinits, sus textos están en grandes términos bien redactados, dispone de resumenes de grandes temas son precisos y su contenido siempre cuenta con llamadas a una gran y profunda bibliografía. Y todo el mundo la usa. En España, 7 millones de personas la leen al mes.

Y con todo esto, sus detractores tan abundantes como fulminantes. El ya famoso artículo del portal Americanchronicle recoge los que titulan los "seis pecados de Wikipedia" sentencian al portal como "anárquico", "opaco" y "contra el verdadero conocimiento". ¿Pero es tan mala Wikipedia?









Por qué Wikipedia no es tan mala

1. No es una fuente primaria sino terciaria. Wikipedia no es una Constitución, una publicación ofical en el BOE ni una reflexión de Picasso grabada en un café de París. Como todas las enciclopedias, se encarga de recopilar fuentes primarias y secundarias y resumirlas para dar una idea general. No resulta lógico citar una fuente desde Wikipedia simplemente porque no es una fuente, sino un intermediario hasta la fuente. Por ello utilizar este portal de consulta para trabajar en tu tesis académica no es mala idea. De hecho, resulta de gran ayuda tener una visión general del tema y luego enlazar a fuentes de información para profundizar.

2. Su democratización la hace versátil. Es seguro que en Larousse no habla del café cortado cósmico ni de las peñeroriscas.

Desde los ganadores de Operación Triunfo 3 y sus datos de audiencia hasta los detalles del asesinato del andalucista Blas Infante en una carretera de Carmona, el abanico de artículos que ofrece es inmenso. Todo los usuarios pueden cambiar las páginas de Wikipedia, lo que le confiere un poder de actualización cuasi-instantánea y de una oferta de contenidos casi infinita. Sólo con esta democratización Wikipedia puede arrojar al mundo datos tan interesantes como los tipos de inodoros en Japón o la epidemia de risa que asoló 18 escuelas en Tanganica, África, en 1962.

3. No es tan falaz. Sí, Wikipedia presenta más errores que una enciclopedia clásica. Pero no tantos. Un estudio de 2006 desvelaba ante todo pronóstico que Wikipedia rozaba la eficacia y el nivel de veracidad de los artículos de la afamada enciclopedia Britannia.

Lo que desde el portal definen "vandalismo" efectivamente existe: usuarios pueden sabotear la información para sus propios fines. No obstante, dichos casos son identificados rápidamente por el equipo de editores revisores del portal y son corregidos rápidamente. Un estudio de un informe de la Universidad de Minesota concluía en 2007 que los artículos controlados y editados eran los que mayoritariamente eran consultados, aunque también reconocían que existía un daño creciente en pequeños artículos por editores con malas actitudes.









Conclusión: sí, utiliza Wikipedia, pero con cabeza

Sí, puedes utilizar Wikipedia para trabajar en tu tesis doctoral. No hagas caso a las

Resulta una herramienta fantástica para conseguir visiones generales y resúmenes de temas complejos y profundos. Intenta evitar citar directamente ideas complejas y comprueba las llamadas que seguramente las acompañen, contrasta informaciones y profundiza utilizando la bibliografía dada. En definitiva, utiliza Wikipedia como lo que es: simplemente una enciclopedia.