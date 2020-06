Turquía: un tesoro por descubrir

Contenido patrocinado

Turquía es un país maravilloso. No solo por las grandes ciudades como Estambul o Ankara, sino por otros atractivos como la Capadocia, Éfeso o el castillo de algodón Pamukkale. Desde luego, es uno de esos destinos exóticos que todo el que los visita vuelve absolutamente enamorado. Hay muchas ventajas para optar por Turquía como destino de viaje antes que otros países o territorios musulmanes. El primero de ellos es que, pese a no haber pedido el sabor de su cultura, sus grandes ciudades son prácticamente un híbrido entre una gran ciudad europea y todo el peso de la tradición islámica. Además, acceder a Turquía es muy sencillo y apenas hay que hacer papeleo. Solo hará falta, además del pasaporte, un visado Turquía. Este documento se puede obtener de manera sencilla a través de la web y solo será necesario rellenar algunos datos en un proceso que no dura más de unos minutos. Una vez obtenido el visado online expedido por el Gobierno de Turquía, el visitante tendrá acceso a país y podrá moverse por todo su territorio por un plazo de 90 días desde el inicio de su viaje. La facilidad de obtener el visado online de una forma rápida y segura es ideal para comenzar a plantear el viaje, ya que no habrá que sumar a todos los preparativos habituales de una aventura de este tipo la necesidad de acudir a una embajada ni a ninguna oficina para conseguir el acceso. Los atractivos imprescindibles de Turquía Una vez que el viaje está en marcha, el turista se pregunta que ver en Turquía.Lo habitual es aterrizar en la ciudad de Estambul. Se trata de una urbe tan maravillosa que el visitante necesitará varios días para hacerse una mínima idea de cómo se vive allí. La maravillosa mezquita azul, la torre de Gálata, el palacio Topkapi, Santa Sofía... Son atracciones que relatan parte de la historia de esta ciudad llena de historia que ha sido capital de imperios. Pero hay más: la gastronomía mediterránea, probar sus exquisitos chocolates o helados, perderse en el gran bazar, entrar en un hammam o tomar un té con una shisha en cualquier local son cosas que ayudan al turista a sumergirse de lleno en la cultura estambuliota. Otros destinos del país Sin duda, otro de los destinos más demandados del país es la Capadocia. Esta zona, declarada patrimonio de la humanidad, ofrece al turista unas postales de la naturaleza completamente inéditas en cualquier otro lugar del mundo. Tampoco es posible perderse una visita a Pamukkale, uno de los lugares más llamativos de todo el país, también patrimonio de la humanidad: un espacio lleno de piscinas naturales formadas con capas blancas de piedra caliza. ¡Maravilloso! Y está Éfeso, uno de esos lugares que suponen una viaje en la máquina del tiempo hacia el pasado. Esta ciudad griega es una de las mejores conservadas del mundo y una verdadera delicia para el visitante. A ello se podría sumar Pérgamo, otra de las grandes ciudades griegas que visitar en Turquía. Este es un recorrido por algunos de los puntos de interés más llamativos y famosos de toda Turquía y una oportunidad excepcional para enamorarse del país que camina entre Europa y Asia.