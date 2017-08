Prohibida la novela "Alrededor de un día de abril", primera censura de la "Ley Fraga"

"Alrededor de un día de abril" no tenía aspiraciones a ser ninguna crítica política, pero el Ministerio franquista de Fraga no lo vió igual.

En abril de 1966 el gobierno del dictador estrenaba su nueva Ley de Prensa, espejismo del aperturismo franquista para con la libertad de opinión y prensa. Con ello el gabinete de Fraga quería rebajar la censura previa para crear un control más liviano. La ley establecía la abolición de la censura y se permitió después de 30 años de control férreo que desde los periódicos se discutiesen algunas decisiones gubernamentales, un equilibrismo complicado para Fraga entre la liberalización de la prensa y el control frío que permitió que los españoles hablasen por vez primera de hueglas y protestas universitarias.

Condena de diez años de cárcel que nunca llegó

Sin embargo, la ley no tardó en cobrarse su primera víctima un veraniego 3 de agosto de 1966 cuando se prohibió la publicación "Alrededor de un día de abril", de Isaac Montero, hoy hace 51 años. La obra había sufrido la censura previa de la ley del 1938 y con la nueva ley los 91 recortes que había sufrido no se suponían no aplicables. O al menos eso pensó el escritor. Montero no dudó en publicar su novela original ignorando los recortes de la censura previa, para entonces ilegal. Sin embargo, el Ministerio de Fraga secuestró el texto en imprenta y el Tribunal de Orden Público abrió un proceso al escritor por el que se le imputaban 10 años de cárcel y multa.

Montero no se quedó de brazos cruzados y decidió elebar la causa al supremo. No obstante, los escritos se perdieron y el proceso nunca llegó a dictar sentencia, lo que mantuvo a Montero sin condena pero su obra secuestrada hasta la amnistía de 1981, cuando la editorial Laia la publicó. Isaac mostró entonces su indignación: "ni si quiera era una novela política. Es simplemente literatura y nada más". Montero siguió escribiendo hasta labrarse un nombre en la literatura de postguerra, pero reconoce que la censura de su primer trabajo siempre le marcó y le alejó de la posibilidad de presentar su novela a ningún sitio. El autor fallecía en 2008, con poca aceptación entre el público pero gran reconocimiento de crítica.