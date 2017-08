Reunión del elenco de 'Titanic' 20 años después, ¡para salvar los icebergs!

20 años después del estreno de la segunda película más taquillera de la historia (por encima Avatar, también de James Cameron), el elenco vuelve a encontrarse para llenar de nostalgia las redes.

Así lo ha querido Billy Zane, el que interpretara al villano Cal Hockley, cuando ha inmortalizado el momento para subirlo a twitter con sorna. "Ahora salvamos icebergs, quién lo iba a decir"

Gangs back together. Now we're saving icebergs. Go figure..

@katewinsletofficial @leonardodicaprio @leonardodicapriofdn pic.twitter.com/jWmzzhDeXK