Relatos cortos para contar en la noche de Halloween

La noche de Halloween es para lucirse con el disfraz, con el maquillaje, intentar hacer recetas especiales, decorar la casa para la ocasión... y para pasar miedo. Para ello no vale con contar las historias de toda la vida.



Para no contar siempre lo mismo Teinteresa.es publica cuatro relatos cortos que ya han sido premiados por la web excelencialiteraria.com.



Excelencia Literariaes un proyecto que busca talentos literarios entre los alumnos de Secundaria y Bachillerato, para que sean futuros novelistas, ensayistas o periodistas. Entre sus propósitos está que muchos colegios de España, además de educar a sus alumnos en estudios elementales que pueden abrirles las puertas a las más diversas profesiones, deberían alentar la proyección artística de aquellos que tienen dotes para la creación, muy en especial para la creación literaria, base principal de toda cultura.

En esta noticia adelantamos el primer párrafo de cada uno de los relatos que ya ha ganado. Pincha en seguir para leerle entero...

La caída de las horas ( Pilar Zhang Qiu)

Sobre el silencio de aquella noche de octubre se escuchaba un carraspeo de hojas secas. Pese a la leve bruma, podía distinguirse la extenuada figura de Vicente junto al nogal. Vicente cuidaba del jardín después de que los propietarios de la mansión hubiesen abandonado aquel. Sus cansados brazos desplazaban rítmicamente el rastrillo... (más)

La puerta (Javier Merino)

En la medianoche del 31 de octubre, Marcos salió del portal sacudido por el miedo. Junto a su pandilla había jugado a “truco o trato”. Después vieron una película de terror. La velada no fue diferente de las de años anteriores, salvo que durante la película Marcos se sintió identificado con el desgraciado protagonista. Compartía con él -sorprendentemente- nombre, edad y algunas aficiones, pero el personaje moría, asesinado por... (más)



El sobre (Blanca Gallostra)



Paula llevaba varios días sin poder dormir. Su hermana María había desaparecido. Entrado octubre, recibió un sobre azul. No constaba su dirección ni el remitente. El sobre estaba reutilizado. Se notaba en los bordes gastados. No cerraba bien del todo. En su interior descubrió una nota firmada por María: “Perdóname, tengo miedo”. Debajo, copiaba una cita del Monte de las ánimas, una de las Leyendas de Bécquer en la que la hermosa Beatriz animaba a su primo Alonso... (más)

Ocho patas (Berta Ferrer)

La había visto. Había contemplado su avance lento desde la ventana. Desapareció por debajo de la alfombra. Levantó los pies del suelo y se cubrió hasta el cuello con la manta. Ahora no la podía ver, pero sabía que seguía en el mismo sitio. Una araña no podía trepar hasta el colchón. ¿O sí?... Estaba cansado. Se frotó los ojos, que le escocían de fatiga. Se negaba a cerrarlos. No podía dormir sabiendo que aquel espantoso animal aguardaba... (más)

La mejor noche del año ( Beatriz Mocchi)

Cualquiera la hubiera tomado por loca. Muchos no comprendían por qué una chiquilla tan bien educada e inteligente amaba una estúpida fiesta pagana. Sin embargo, tenía sus motivos, pero nadie se había molestado en preguntárselos. La causa tenía nombre y fecha: Chiara, dos de mayo de 2006. Algunos imaginaban su historia; otros (a los que me atrevo a calificar como faltos de ingenio, sin intención de ofenderles) no eran capaces de deducirla. No obstante, sólo los parientes más cercanos estaban al tanto... (más)