El Parchís triunfa de la mano de la empresa de juegos online FR9

Durante el confinamiento se ha disparado el consumo de internet, tanto por el teletrabajo, que ha sido esencial para poder mantener a flote la economía, como por el ocio, no menos importante a la hora de poder afrontar momentos los momentos tan duros que hemos vivido de una forma más relajada. Plataformas de juegos online como https://www.fr9.es/ se han convertido durante los últimos meses en auténticas tablas de salvación para muchas personas. Sorprendentemente, lo que ha arrasado no han sido juegos modernos y sofisticados, sino uno de los grandes clásicos de las familias españolas: el juego del parchís. Datos confirmados Los responsables de la prestigiosa plataforma de juegos online https://www.fr9.es/ confirman que el éxito de este tradicional juego solo puede considerarse de extraordinario. De igual forma que el juego del parchís servía como entretenimiento en las tardes lluviosas de nuestra infancia, durante el confinamiento ha servido para que muchas personas hayan podido romper su aislamiento, aunque haya sido de forma virtual. Todos los juegos online han experimentado un gran crecimiento, aseguran desde la plataforma, pero ninguno en la medida en la que lo ha hecho el juego del parchís. Las claves del éxito del parchís online El origen del parchís hay que encontrarlo en la India del siglo XVI, y desde entonces ha tenido siempre un carácter familiar y amistoso. Es posiblemente ese carácter entrañable el que lo ha hecho triunfar más que ningún otro juego durante el confinamiento. Cuando nos enfrentamos a graves problemas tendemos a refugiarnos en lo conocido, en lo que siempre ha estado ahí, y esa puede ser una clave del éxito del parchís durante la cuarentena. Otra causa de su éxito es, sin duda, la sencillez del juego. El estrés al que ha estado sometido la población durante la cuarentena no propiciaba la práctica de juegos complejos, sino la búsqueda de una diversión sencilla sin quebraderos de cabeza. Por último, la relativa larga duración de las partidas de parchís ha tenido mucho que ver con su éxito durante la pandemia. Una vez se inicia una partida, los usuarios se enganchan en pocos minutos, lo que puede llegar a tenerlos entretenidos durante horas. Y es un tiempo muy activo, ya que a diferencia de juegos como el ajedrez, que si bien tiene una gran duración, es lento en su desarrollo, el parchís es absolutamente dinámico, con lo que no deja tiempo a evasiones que puedan llevarnos a pensar en nuestros problemas; es decir, el parchís ha sido el juego ideal para evadirnos de la gran tragedia que estábamos viviendo durante los días más duros de la pandemia. Cómo jugar al parchís Para jugar al parchís se necesita un mínimo de 2 jugadores, siendo los tableros más comunes los que permiten la participación de 4. También los hay de 8, 10... pero son menos frecuentes. Al inicio del juego se tira el dado, y cuando se consigue que salga un cinco, se comienza a funcionar con las fichas. El objetivo es dar la vuelta al tablero con las 4 fichas que cuenta cada jugador, para introducirlo en la meta. Cuando una ficha entra en la meta, se puede avanzar 10 casillas con cualquiera de las fichas que aún le queden al jugador. Cuando sale un 6 en el dado, se repite jugada, pero tres 6 elimina la ficha con la que se ha contado. Los jugadores pueden comer las fichas de otros jugadores cuando caen en la misma casilla, con lo que, además de la eliminación de la ficha rival, puede avanzar 20 casillas con cualquiera de las fichas propias. Hay algunas otras reglas en el parchís, pero aprenderlas todas no ocupa más de unos minutos. Y es que en la sencillez está el gusto, y hay que reconocer que el parchís es un gustazo, y no solo en los tiempos difíciles que nos han tocado vivir y que parece que ya se están acabando.