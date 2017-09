Nace Gloria Gaynor: los cuatro hits que crearon la leyenda

Que Gloria Gaynor es una de las grandes divas americanas no se le escapa a muchos. Y a sus recién cumplidos 68 sigue dando guerra. La cantante de Nueva Jersey consiguió reinar en las pistas de bailes disco a golpe de temazo de la talla de I Will Survive o I am What I am, entre otros tantos. En el aniversario de su nacimiento, recordamos los 4 grandes temas que han hecho que el nombre de Gaynor esté grabado con letras de oro en los anales de la historia de la música disco estadouniense.





1. I Will Survive, 1979

Y tanto que sobrevivió. Todo himno escrito por Freddie Perren y Dino Fekari y que bien le valió el Grammy a mejor grabación en 1980.

















2. I am what I am, 1983

Todo un canto a la libertad y la aceptación para el público gay, el tema fue lanzando originalmente como parte del musical de Broadway La cage aux folles. En un comienzo desconocida, la canción tomo fuerza en otros países y a día de hoy se encuentra entre las indispensables de la diva americana.













3. Can't take my eyes off you, 1975

Tras el enorme éxito que consiguió Sinatra con este sencillo dos años antes, Gaynor fue capaz de revisar el tema para conseguir una versión disco que reventaba de nuevo las listas.

















4. Never Can Say Goodbye, 1975





Su otro gran éxito tras I Will Survive fue en realidad una versión del famoso grupo The Jackson 5.