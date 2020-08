¿Existe un método para acertar más en las apuestas deportivas?

Contenido patrocinado

Está claro, todo el mundo que realiza una apuesta deportiva tiene como objetivo ganar la apuesta para poder ganar dinero. A nadie le gusta apostar para perder. Pero como es de esperar no siempre se puede ganar. Un estudio demostró que si se acierta el 60% de las veces, se puede considerar como un gran triunfo. Pero la pregunta es, ¿hay algún método que nos permita acertar más en las apuestas deportivas? La respuesta a esa pregunta es sí. La opción para tener una mayor probabilidad de acierto en las apuestas deportivas es usar el método Kelly. ¿No lo conoces? Te mostramos toda la información que necesitas conocer sobre ese método. Así verás que las probabilidad de acertar serán más altas. ¿Qué es el modelo Kelly? Para responder esta pregunta hemos consultado a la casa de apuestas deportivas Betcris.com, la cual nos ha informado que el modelo Kelly es un modelo que se basa en una fórmula matemática creada en los años 50. Inicialmente la fórmula matemática se usó en la teoría de los juegos, pero más tarde se ha comenzado a usar en el mundo de las apuestas deportivas para tener una mayor probabilidad de acierto. Cuando usamos el modelo Kelly en las apuestas deportivas tenemos que saber que el criterio se puede usar para decir el importe óptimo de las apuestas. Eso sí, también se puede usar en los juegos de los casinos y en la compraventa de acciones, aunque en este caso esos dos apartados no nos interesan. Usar este modelo no es fácil, por lo que se necesita de práctica para sacarle todo el partido y en consecuencia tener opciones de acertar en las apuestas deportivas. El sistema solo es útil si se encuentra el valor real de la apuesta. Es decir, si no se consigue ese valor, no se puede decir que el modelo sea un éxito en la apuesta. Con esto podemos concluir que el modelo Kelly es un sistema que nos ayuda a ganar más apuestas y en consecuencia conseguir más ganancias a través de las apuestas a cambio de una reducción de las pérdidas. ¿Cómo se puede usar el modelo Kelly? La teoría de este modelo es que la apuesta tiene que ser tan grande como la probabilidad de poder ganar menos la probabilidad de perder. No es fácil resolver la fórmula, pero una vez que se aprende puede reportarnos muchos beneficios, aunque el éxito no siempre se da al 100%. Es decir, este modelo siempre hay que usarlo con moderación y practicar con fuerza antes de ponerlo en práctica con dinero real. Para que te hagas a la idea, si contamos con un 55% de probabilidad de ganar y el 45% de perder la apuesta, eso se traduce que solo deberías apostar el 10% del dinero que tengas a tu disposición para realizar la apuesta. Ese porcentaje se consigue tras restar los porcentajes mencionados anteriormente, 55-45=10. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la probabilidad de acierto, mayor importe de la cartera de inversión deberías destinar a la apuesta. Con este modelo podemos eliminar muchos riesgos. Y es que si ponemos en práctica la fórmula y el resultado final es de cero o negativo, entonces la conclusión sería que no deberíamos apostar. En cierta manera se puede decir que es un sistema creado para apostar en las apuestas en cuya probabilidad de éxito es alta. Es decir, no es adecuada para las personas a las cuales les guste tomar muchos riesgos. Por supuesto, luego se pueden añadir algunas variables que harán que la probabilidad de éxito aumente. Principales desventajas del modelo Kelly Este método tiene sus pros y sus contras. Pero al analizar las contras te vamos a mostrar las tres principales para que puedas ver si realmente el modelo se adapta a tu estilo de juego. En primer lugar exige a la persona que va a apostar un porcentaje exacto de las probabilidades de que se de un resultado determinado. Esos porcentajes no son fáciles de conseguir, de aquí que en muchas ocasiones los datos introducidos sean erróneos y en consecuencia el resultado no sea el esperado. Una pequeña variación puede provocar que las probabilidades de acierto sean mucho más pequeñas de las que pensábamos en un primer momento. Para que todo sea lo más acertado posible, se recomienda tener un conocimiento importante del juego y los equipos que van a desarrollar la apuesta deportiva por la cual vamos a apostar. Con esto quiero decir que si no tenemos la capacidad de saber con bastante proximidad los porcentajes de los resultados, nos será muy complicado sacar beneficio de esta fórmula. Otro de los grandes problemas de este sistema es que en ocasiones el modelo puede tener muchas variables si realizamos varias apuestas a la vez. Si vas a realizar muchas apuestas y usas en todos los partidos la misma fórmula puede que en ocasiones el resultado final sea superior al 100%. Y como bien sabes, apostar más del dinero destinado a las apuestas no puede ser. Nunca cometas el error de apostar más dinero del que tienes destinado o las pérdidas te podrían arruinar. En ese supuesto de apostar en diferentes partidos, lo mejor que puedes hacer es ajustar los márgenes. Finalmente es importante que aprendas a usar el modelo Kelly con mucha precaución. Hay que decir que en ocasiones ayuda a conseguir aumentar las ganancias, pero en ocasiones puede provocar que las pérdidas sean amplias si el modelo no se ha usado correctamente. Para evitar problemas, siempre se recomienda hacer demos con diferentes variables hasta conseguir saber más sobre este modelo. Y una vez que sepas como usar el modelo, te recomiendo realizar las apuestas con moderación para evitar incurrir en pérdidas elevadas. Muchos expertos recomiendan apostar con un toque conservador y usar cifras inferiores a los resultados de la fórmula. Es verdad que las ganancias serían inferiores, pero las pérdidas en caso de darse también lo serían. Aquí es donde entra en juego el criterio de Kelly fraccionado. Si quieres reducir los riesgos, lo más común suele se reducir el importe a apostar en el 50%. Así se suelen obtener muchos beneficios y reducir las pérdidas en caso de producirse. Es una buena opción de aumentar la probabilidad de acierto sin provocar pérdidas importantes. Lo importante es regular el porcentaje de reducción a tus necesidades para que este sistema te ayude a ganar un poco más a través de una mayor probabilidad de acierto.