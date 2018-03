Concha se queda: la artista desmiente su retirada

Queda Concha Velasco, por lo menos hasta 2020. La artista daba la campanada este lunes anunciando su retirada para luego, desmentirla. En una nota de prensa, ha asegurado que se quedará presentando su obra por lo menos dos años más. "O no he sabido decirlo bien o no lo han sabido interpretar. No me voy a retirar en la vida" ha dicho.

Actualmente la actriz, presentadora y cantante se encuentra inmersa en su la obra 'El Funeral', con la que estará dos años de gira. La retirada de la Velasco para 2020 queda entonces abierta. De terminar entonces, Velasco pondría un broche de oro a una de las carreras más prolíferas en la pequeña y la gran pantalla a los 80 años. Desde películas con Manolo Escobar de los sesenta hasta obras de teatro en Mérida, estos son los papeles más icónicos de una artista que, asegura, continúa