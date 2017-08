Esta web te dice cuánto tardarás en pasarte un videojuego

La web funciona como una 'database' de videojuegos en distintas plataformas, e incluye para cada título una estimación del tiempo que se tarda en completar la historia principal. Para obtener estos datos, la web realiza el promedio de los datos introducidos por los propios jugadores, que pueden crearse una cuenta en el sitio.

Las estimaciones de duración de cada videojuego son posteriormente valoradas por los propios usuarios de la web según consideren que se ajustan o no a su propia experiencia. Además, también es posible introducir el número de cuenta de Steam para analizar el catálogo y determinar el tiempo medio hasta completar todos los videojuegos almacenados en la biblioteca de cada jugador.

Además de este valor principal, la web incluye otras tres estimaciones adicionales que responden a las distintas formas de jugarlos. La primera de ellas tiene en cuenta el tiempo necesario para completar el 100% de los objetivos del juego, mientras que la segunda añade objetivos secundarios a la historia principal y la tercera es una mezcla de los estilos anteriores.

'How long to beat' incluye en su catálogo videojuegos de tipos muy distintos, algunos con duraciones muy largas, entre los que se encuentran The Witcher 3: Wild Hunt, cuyo tiempo de juego mínimo alcanza las 47 horas, frente a otros extremadamente cortos, como el minijuego Run Jesus Run, que en ningún caso supera los cinco minutos.