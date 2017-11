Siete videojuegos imprescindibles que han visto la luz en 2017

Con la vista puesta en el fin de año, hemos recopilado algunos de los juegos más reconocidos y que consideramos como imprescindibles de 2017 para pasarse horas disfrutando y divirtiéndose a los mandos de una consola.

1) THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

Nuestra primera apuesta es el decimoctavo título de una de las sagas más míticas de los videojuegos, The Legend of Zelda. Disponible para Nintendo Switch y Wii U, destaca por su mundo abierto en el que poder trepar por cualquier sitio, cabalgar a los lomos de la yegua Epona y avanzar en busca de misiones para continuar con la historia. Sus puntuaciones han llegado a superar al mítico Ocarina of Time.

2) HORIZON ZERO DAWN

Creado por Guerrilla Games, artífices del 'shooter' Killzone, han sorprendido este año con este videojuego de mundo abierto solo disponible para la PlayStation 4. Está ambientado en una sociedad posapocalíptica y sigue los pasos de Aloy, heroína que debe intentar conocer el pasado de la raza humana y evitar futuros errores.

3) UNCHARTED: EL LEGADO PERDIDO

Este juego presenta una historia independiente a la que pudimos disfrutar en Uncharted 4, e introduce a Chloe Frazer, que ya apareció en la segunda entrega de la saga, junto a Nadine Ross, antagonista de la cuarta. Sus características más valoradas son la jugabilidad, la historia y, precisamente, el personaje de Chloe.

4) DESTINY 2

Nuestro 'shooter' recomendado es esta joya desarrollada por Bungie. Se lanzó el 6 de septiembre de este año y está disponible para PlayStation 4, Xbox One y, por primera vez, PC. A la posibilidad de disfrutar durante horas se suman campañas más espectaculares.

5) MASS EFFECT: ANDROMEDA

Mucha expectativa había entre los fans de la trilogía de Mass Effect. Aunque la tercera entrega ya había salido en 2012, BioWare, desarrollador del juego, había anunciado el desarrollo de nuevos juegos ambientados en su universo. De esta intención, nace Mass Effect: Andromeda, recreado en otro tiempo y con nuevos personajes.

6) PERSONA 5

Aunque en Japón se lanzó en 2016, a Europa no ha llegado hasta este 2017. Consiste en un videojuego de rol que forma parte de la saga Megami Tensei y está desarrollado para PlayStation 4 y PlayStation 3. Destaca su historia, la jugabilidad, los diálogos y la banda sonora, entre otras características.

7) SUPER MARIO ODYSSEY

Para finalizar, otro videojuego de la Nintendo Switch. Ha sido lanzado recientemente, el 27 de octubre, nos encontramos ante una nueva entrega de Super Mario, reinventando la saga aunque con guiños a anteriores títulos gracias a una nueva jugabilidad y mecánicas.