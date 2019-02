El estudio de videojuegos Microsoft Studios pasa a llamarse Xbox Game Studios

Matt Booty, vicepresidente corporativo del estudio de Microsoft, ha emitido un comunicado oficial en la página web de la empresa en el que se anuncia el cambio de nombre como parte de su estrategia para extender la marca Xbox.

En el comunicado, Booty explica que "a medida que expandimos nuestro enfoque más allá de la consola, la marca Xbox también ha evolucionado desde sus raíces originales. Hoy en día, Xbox es nuestra marca de juegos en todos los dispositivos, sin importar cómo o dónde quiera jugar o con quién quiera jugar".

El estudio ahora llamado Xbox Game Studios está formado por trece equipos de desarrollo de videojuegos, como 343 Industries, The Coalition o Compulsion Games, responsables de franquicias de la compañía como Age of Empires, Forza, Gears of War, Halo y Minecraft.