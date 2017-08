Entre las 13 víctimas del atentado en las Ramblas hay "algunas" españolas

El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha anunciado hoy que entre las 13 víctimas del atentado de ayer en las Ramblas de Barcelona hay "algunas" de nacionalidad española, aunque no ha podido cuantificar cuántas ni precisar el país de origen del resto de fallecidos.

El conseller ha hecho este anuncio en la Ciudad de la Justicia, donde los forenses del Instituto de Medicina Legal y Forense de Cataluña, dependiente de la Generalitat, han completado a lo largo de la noche las autopsias a los trece fallecidos y han empezado las labores de identificación de las víctimas.

A preguntas de los periodistas, Mundó ha desvelado que hay "algunas" víctimas de nacionalidad española, en una cifra que no ha podido concretar por el momento, así como otras extranjeras, cuyo origen no ha determinado aún, hasta que no se haya podido contrastar de forma completa su identificación y se haya notificado al juez.

El conseller ha explicado que algunas de las familias de las víctimas ya se han desplazado a la Ciudad de la Justicia, donde se les han recogido muestras para obtener evidencias científicas que ayuden a corroborar la identidad de los fallecidos.

En concreto, ha detallado que para realizar las identificaciones legales de las víctimas se procederá a tomar muestras de ADN, huellas dactilares y el estudio de la morfología dental.

Una vez que se logre identificar a las víctimas "sin género de dudas" se pedirá autorización al juez para entregar los cuerpos a las familias y proceder a su repatriación, en el caso de que sean extranjeros.

Por ello, las autoridades se mantienen en contacto permanente con consulados y embajadas para llevar a cabo estas repatriaciones.

Cuando los familiares llegan al Instituto de Medicina Legal son atendidos por psicólogos, trabajadores sociales y mossos d'esquadra, y son entrevistados y sometidos a la pertinente muestra de saliva.

"Tenemos que hacer compatible el estado emocional de las familias con el rigor y la exigencia científica de la identificación", ha subrayado Mundó.

Un hombre de unos 65 años natural de Lanteira (Granada) es uno de los fallecidos en el atentado de Barcelona, según han informado hoy a Efe el teniente de alcalde este pequeño municipio, José Juan Medina.

Según el edil, el fallecido, Francisco L.R., que se encontraba junto a otros familiares en el entorno de Las Ramblas cuanto ocurrió el ataque terrorista, emigró hace años a Cataluña y vivía actualmente en la localidad barcelonesa de Rubí.

Algunos medios apuntan a que otra de las víctimas es un menor de tres años, familiar de Francisco L.R. y residente también en Rubí, que paseaba junto a él, su madre y otros familiares por La Rambla de Barcelona cuando tuvo lugar el atropello mortal.

El Ministerio de Exteriores de Italia también ha informado de que dos italianos figuran entre los trece muertos del atentado, aunque Protección Civil no lo ha confirmado.