Publican un tuit de 35.000 caracteres, el más largo de la historia de Twitter

Hace poco Twitter amplió su límite de caracteres a 280 pero a algunos les ha sabido a poco. Dos usuarios alemanes de la red social Twitter han logrado publicar un tuit con unos 35.000 caracteres aproximadamente, un extenso mensaje que supera ampliamente los límites de 140 y 280 caracteres establecidos por la plataforma de 'microblogging'.

El tuit, escrito el pasado sábado por estos dos usuarios, empieza diciendo, en alemán: "¡Gente! ¡@Timrasett y @HackneyYT pueden exceder el límite de caracteres! ¿No nos crees? Aquí está la prueba con aproximadamente 35.000 caracteres".

Tras ello, el tuit continúa con una larga extensión de letras y números sin significado aparente.





Los tuiteros avisán: "sólo es el principio"

Ninguno de los dos autores de la publicación ha explicado cómo han conseguido escribir 35.000 caracteres en un solo tuit, aunque otro usuario ha destacado que gran parte del mensaje se trata de una dirección URL. En este sentido, @HackneyYT ha avanzado en un tuit posterior que los 35.000 caracteres "solo fueron el principio" en su objetivo de encontrar 'bugs' en Twitter, algo que van a seguir haciendo.

Twitter ha borrado el extenso tuit y ha suspendido temporalmente las cuentas de ambos usuarios --que ya se encuentran operativas--. No obstante, medios como The Next Web han difundido una página del sitio web recopilatorio Internet Archive donde se puede observar el mensaje original.