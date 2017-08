Récord de velocidad: unos universitarios logran que su Hyperloop llegue a los 324 km por hora

Hyperloop One sigue su camino para convertirse en el medio de transporte que acorte las distancias en el futuro con su increíble velocidad. El proyecto de tren ultrarrápido amparado por la empresa SpaceX ha superado su anterior récord de 310 kilómetros por hora con un nuevo prototipo probado en una competición, donde ha alcanzado una velocidad de hasta 324 km/h.



En la prueba, celebrada el pasado domingo en la sede de SpaceX en California (Estados Unidos), se reunieron un total de 25 equipos universitarios y sus modelos de Hyperloop One con el objetivo de "acelerar el desarrollo de prototipos funcionales", según ha destacado la empresa en su web.

Los equipos participantes tenían que crear una cápsula capaz de recorrer una distancia de 1,25 kilómetros con la mayor velocidad posible. Un reto que ganó el equipo alemán WARR de la Universidad Técnica de Múnich con una vaina de 80 kilos y motor eléctrico de 50kw. Este prototipo es capaz de acelerar de 0 a 350 km/h en doce segundos y cuenta con estabilizadores para evitar que se balancee en dirección horizontal y vertical, según ha revela el equipo en su página web.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, estuvo presente durante la competición, donde valoró el "asombroso talento de los estudiantes". Además, el empresario vaticinó que "no hay razón para pensar que estas cápsulas no puedan alcanzar velocidades de más de 950 km/h en el trayecto de 1,25 kilómetros", según recogen las declaraciones difundidas por el portal Engadget. Estas palabras significan que es muy probable que en el futuro se desarrollen más competiciones para probar y mejorar posibles modelos del Hyperloop One.

No es la primera vez que SpaceX organiza una competición para prototipos externos de Hyperloop One, y tampoco es la primera vez que WARR vence en ella. El pasado mes de enero, la empresa americana celebró la primera prueba, donde compitieron modelos mucho más grandes, capaces de alojar personas. Para esta ocasión, Space X ha decidido poner a prueba la velocidad máxima reduciendo el tamaño de los prototipos participantes.