El servicio de suscripción PlayStation Now, disponible en España

Mediante suscripción, PS Now permite a los jugadores acceder a títulos de PS4, PS3 y PS2, tanto desde la propia PS4 como a través de un PC con Windows, como informa la compañía en un comunicado. Asimismo, también permite descargar los videojuegos de PS4 y PS2 directamente en PS4 para poder jugar sin conexión y a la resolución nativa del título.

El catálogo de juegos de PS Now, compuesto por más de 600 títulos, incluye Red Dead Redemption, Bloodborne, The Last of Us, God of War III Remastered, Mortal Kombat X, For Honor, WWE 2K18, LEGO Batman III: Más allá de Gotham, Ratchet & Clank: Todos para uno o Sonic Generations.

La suscripción al servicio PS Now tiene un precio de 14,99 euros al mes, o de 99,99 euros en el caso de la suscripción anual, si bien ofrece una prueba gratuita durante siete días. El registro se puede hacer a través de la aplicación de PS Now, en PlayStation Store o en la página web de PlayStation.

PS Now ya está disponible en Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Luxemburgo, España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia.