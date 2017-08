Dos agresores supremacistas de Charlottesville son identificados y detenidos gracias a un activista en Twitter

Así lo ha revelado el abogado del agredido en declaraciones a New York Times, lo que remarca la importancia del uso de las redes sociales en este caso en particular. Además, la policía también se ha puesto en contacto con King para que siga ofreciendo más imágenes de los sospechosos restantes que aún no han sido identificados, según ha detallado el periodista en un tuit.

Shaun King decidió abrir su hilo de denuncia después de que el vídeo de la agresión se hiciese viral en Estados Unidos. Su objetivo es ofrecer una recompensa de hasta 20 mil dólares por información que lleve a la detención de los cinco implicados en la agresión de DeAndre Harris. Dos de los sospechosos ya han sido detenidos, y la policía sigue el rastro de otro de los agresores según The New York Times.

No es la primera vez que las redes sociales han difundido la identidad de varios de los asistentes a la manifestación ultraderechista de Charlottesville. La cuenta de Twitter @YesYoureRacist publicó varias fotografías de los supremacistas, logrando su identificación y en algunos casos su despido.